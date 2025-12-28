8歲兒霸凌爭議大逆轉！賴瑞隆與女童家長達共識 Cheap狠酸：湯圓搓下去

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

民進黨籍高雄市立委賴瑞隆日前因8歲兒子涉及霸凌同班女童事件，引發議論，事件當時在雙方家長當面溝通、賴瑞隆公開道歉後暫時告一段落。沒想到賴瑞隆昨（27）日再發聲明，表示與女同學的家長達成共識，稱該事件並非霸凌案，而是玩足球引起的衝突，並表示隔天2童仍舊玩在一起，呼籲眾人停止標籤化該事件，讓整起霸凌案出現大逆轉。對此，網紅Cheap發文狠酸：「連霸凌都可以逆轉，我就問你服不服」，更以「湯圓搓下去」為主題標籤嘲諷。

賴瑞隆昨日與受害女童家長聯合聲明稱，該衝突並非霸凌案，引起網紅Cheap發文狠酸。（圖／翻攝直播畫面）

Cheap昨日下午發文直言，當初做的筆錄為：對女童頭部「徒手毆打、攻擊」、還有恐嚇、羞辱。Cheap表示，上述舉動遠超出一般的「學生打鬧」，是典型的校園霸凌，且情形嚴重，如今竟大逆轉，Cheap特別以「湯圓搓下去」為主題標籤，狠酸「小孩被打，是意外；家長報案，是誤會」，更反問網友：「你覺得他以後掌握更大的權力、面對社會不公時，會不會也搓下去？」

網友們對此也議論紛紛，「冬至不是剛過」、「從沒看過這麼大顆的湯圓欸」、「這樣都搓掉了，那他在處理政治上的事可以想得到是怎麼處理了」、「最後會不會其實是『打是情，罵是愛』，最後娃娃親」、「這個聲明隱含著更深一層的階級霸凌」、「小賴之後的人生會不會更扭曲？」、「沒有什麼是錢解決不了的，有的話，就是錢太少！」

Cheap發文全文如下：

#大逆轉非霸凌

今天的新聞，賴瑞隆與女童媽達成三項共識：

1、本衝突事件非霸凌案。

2、呼籲媒體與大眾勿標籤化孩子

3、媒體諸多報導並非事實，期盼能以更審慎、負責的態度看待校園事件

但當初筆錄寫：對女童頭部「徒手毆打、攻擊」、還有恐嚇、羞辱，早超出一般「學生打鬧」了，是典型的校園霸凌，還是很嚴重的那種。

好啦，不管你信不信，反正我是信了，只是衝突事件而已

厲害，連霸凌都可以逆轉，我就問你服不服

#湯圓搓下去

小孩被打，是意外

家長報案，是誤會

媒體報導，是扭曲

大人處理，是智慧

瑞隆選情：+1分

哈哈哈

你覺得他以後掌握更大的權力、面對社會不公時，會不會也搓下去？



