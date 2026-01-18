8歲女兒和單親媽陳屍臥室！身邊留3封遺書…「帶她一起走」鼻酸原因曝

母女雙雙於家中一氧化碳中毒身亡。圖／翻攝自X

英國沙爾福市（Salford）2024年曾發生一起母女雙亡的悲劇，一名年僅8歲的重度身心障礙女童9月未到校上課，經校方報警、救援人員破門而入後，發現她與40歲的母親雙雙陳屍臥室，死因皆為一氧化碳中毒。警方在屋內發現母親留下的3封遺書，結果發現竟是母親殺了女兒後再輕生：「我是真心愛我的女兒，正因如此我才帶著她一起走，因為她有嚴重的身心障礙。」

母女陳屍臥室！兇手竟是親生媽媽

綜合BBC、太陽報（The Sun）等外媒報導，緊急救援人員2024年9月24日獲報稱年僅8歲的艾蓮妮（Eleni Edwards）並未到校上課，隨即趕赴其住處、破門而入，結果在臥室內發現艾蓮妮與40歲母親卡洛斯（Martina Karos）的遺體。法醫相驗後，確認母女倆死因皆為一氧化碳中毒；而警方在屋內發現3封由卡洛斯所寫的遺書，也讓外界得以一窺這起悲劇的內情。

驗屍法庭當庭宣讀卡洛斯一封註明給「任何相關人士」的信件：「我真的再也無法這樣繼續活下去了」，並在信中提到近期一段感情的結束：「孤獨、悲傷與隔離感已徹底佔據了我的人生」。卡洛斯的另一封遺書則寫下她對女兒的心聲：「我是真心愛我的女兒，正因如此我才帶著她一起走，因為她有嚴重的身心障礙，我的女兒永遠不可能擁有獨立生活的能力，我不希望在我死後她被送進安置機構，或成為一名『不被需要的孩子』。」

照顧失明啞女近8年！憂鬱症母親被壓垮

這起母女雙亡的悲劇可以回溯到2015年，從事翻譯與口譯工作的卡洛斯在被醫師告知無法生育後卻意外懷孕，並在2016年6月迎來女兒艾蓮妮的出生。只是艾蓮妮出生數個月後，卻被陸續診斷出罹患多項疾病，導致失明、無法以言語溝通，且行動能力嚴重受限，屬於重度身心障礙兒童，卡洛斯自此成為女兒唯一的家長與全職照顧者。

不料，長年以來獨自承擔照護責任逐漸壓得卡洛斯喘不過氣，她過去數年也因焦慮與憂鬱症接受治療，並被開立抗憂鬱藥物，也曾向友人透露，長期照護女兒讓她感到越來越社交孤立與極度孤單。親友指出，卡洛斯的心理狀況在2023年底迅速惡化，甚至曾向周遭親友透露有過輕生念頭，再加上最近的一場失戀，讓卡洛斯的孤獨與隔離感進一步加深。

報導指出，沙爾福市議會社會服務人員評估後，認為卡洛斯的心理狀態可能對女兒造成非預期的情緒傷害，因此將艾蓮妮納入「兒童保護計畫」，在此期間也提供母女倆多項協助，包括照護人員每日到府、社工介入、心理諮商等。卡洛斯也在社工的陪同下參與社交活動，嘗試與外界建立新的友誼，但她始終難以適應相關安排。

不過，社會服務人員2024年夏季再次評估時，認為卡洛斯的心理健康已有改善，而其家庭醫師也向相關單位表示，卡洛斯的狀況已頗為穩定，而且也在問診期間否認還有任何輕生或傷害女兒的念頭。報導指出，在案發前，所有曾介入提供協助卡洛斯母女的專業人員皆未通報任何風險疑慮，未料最終仍難防憾事。

驗屍官法庭審理後，裁定卡洛斯死於輕生。艾蓮妮則屬遭母親非法殺害，驗屍官西吉（Peter Sigee）指出，卡洛斯是刻意讓2人處於遭一氧化碳毒害的環境中，目的就是為了結束生命，但調查後未發現照護體系中有任何失誤：「這起悲劇在當時無法被合理預見」。西吉也表示，雖然艾蓮妮是個身心障礙孩童，但生前受到母親的細心照顧，仍是一名快樂的孩子，無奈卡洛斯雖獲得來自親友及專業人士的支持，仍被極度的孤獨與隔離感吞噬。

