8歲女孩走近地下室驚見「一家四口遺體」！竟是「這食材」讓她一夕成孤兒

俄羅斯一家因為吸入腐爛馬鈴薯散發的致命氣體造成4死。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

俄羅斯靠近喀山的萊舍沃鎮（Laishevo）11年前曾發生一起震驚全球的家庭悲劇，一名父親率先進入地下室後失聯，而其妻子、18歲兒子及岳母陸續前往查看後都沒再回家，直到年僅8歲的女童切利舍娃（Maria Chelyshev）靠近自家地下室，才發現父親、母親、哥哥與祖母的遺體，短短幾分鐘內失去整個家庭、成為孤兒，而這起滅門事件近日也在社群平台再度引發關注。

俄羅斯8歲女童短短數分鐘失去全家！竟是腐爛馬鈴薯滅門

根據每日郵報（Daily Mail）、Mirror等外媒報導，這起事件要回顧到2014年8月，切利舍娃42歲的法學教授父親米哈伊爾（Mikhail Chelyshev）事發當天走進自家地下室後就遲遲未返回，其38歲的妻子阿納斯塔西婭（Anastasia）察覺異狀後，便前往地下室查看丈夫情況，結果同樣未歸。夫妻倆18歲的兒子喬治（Georgy）發現父母失聯後，也進入地下室尋找，之後同樣再也沒回家。

切利舍娃68歲的外婆伊萊達（Iraida）發現家人接連失蹤後，覺得不對勁的她趕緊致電鄰居告知家中異常情況，而鄰居聽聞後也趕快報警。不料，伊萊達在警方尚未趕抵前因為過於擔心女兒、女婿和外孫，便壯起膽子走進地下室查看，未料同樣沒再走出地下室。

最讓人痛心的是，當年只有8歲的切利舍娃靠近地下室時，映入眼簾的是父親、母親、哥哥與外婆全數倒臥在地下室地板，早已失去生命跡象，而她成了家中唯一的倖存者。根據警方調查，切利舍娃一家人陸續進入地下室後，就被地下室內由腐爛馬鈴薯釋放出的致命氣體包圍，4人皆在短時間內因氣體中毒倒地，當場喪命；而切利舍娃之所以倖存，是因外婆走進地下室時曾將門打開，使部分毒氣得以散去。

腐爛馬鈴薯散發毒氣，造成一家四口慘死。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

這起滅門慘案近日被X、Reddit等社群平台的網友再度被提起，引發大量討論，不少網友都非常心疼切利舍娃的遭遇：「這是一場悲痛到無法細想的悲劇」、「那麼小的年紀，整個家庭竟因腐爛的馬鈴薯而全數喪命，實在令人心碎」、「我記得這個事件，它讓我再也不敢去爺爺奶奶家的地下室，因為那裡總是堆著成袋的馬鈴薯」、「這類事故在世界各地的鄉村地區竟如此普遍發生，實在令人震驚，我父親的堂兄弟一家也死於類似的事故，只不過他們死因不是腐爛的土豆，而是牛糞。」

毒氣來源是腐爛馬鈴薯！專家籲妥善保存

調查指出，馬鈴薯含有稱為「配糖生物鹼」（glycoalkaloids）的有毒化合物，其中最常見的是龍葵鹼（solanine）與卡康鹼（chaconine），這類毒素會影響神經系統，導致身體虛弱、意識混亂，嚴重時可能致命。雖然此類中毒事件極為罕見，但因切利舍娃家的地下室是密閉空間，又有大量腐爛馬鈴薯，所以才會造成致命後果。

專家提醒，馬鈴薯應存放於陰涼、乾燥、避光的環境，運送與保存過程都應避免光照，若發現馬鈴薯發綠、發芽、過熟或出現腐敗跡象，民眾應立即丟棄。專家也建議，若存放空間內出現腐爛馬鈴薯，應立刻通風並徹底清潔，避免毒氣累積。



