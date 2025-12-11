8歲女童來月經 醫：性早熟病例激增 啟動後續治療守護孩子成長

經骨齡判讀等檢查，發現女童的骨齡明顯超前，鄔醫師排除腫瘤等病理性因素，研判這名女童屬於體質性的性早熟。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中一名年僅8歲的小女孩，日前疑似出現月經跡象，讓母親大吃一驚，緊急帶往光田綜合醫院，求診小兒科性早熟門診鄔翔帆醫師。經抽血、骨齡判讀與腹部超音波檢查，發現她的賀爾蒙數值高度偏高、骨齡明顯超前，子宮及卵巢更出現發育變化，在檢查後鄔醫師排除腫瘤等病理性因素，研判這名女童屬於「體質性的性早熟」，所幸家長敏銳察覺異常，讓孩子得以及時接受完整評估，並啟動後續治療，才避免未來成長受到更大影響。

鄔翔帆醫師說，過去性早熟常被視為少數案例，但近年臨床量能明顯攀升，門診中 6至10歲的孩子愈來愈多。他分析，環境荷爾蒙、飲食過度精緻（例如：吃太多炸物、甜點、含糖飲品及各式加工零食）、肥胖比例攀升、睡眠不足與生活作息混亂，都可能是造成兒童提前發育的複合因素。如果未能及時介入，孩子的生長板可能提早閉合，導致成年時身高比原本預期矮好幾公分。尤其女童若長期暴露在雌激素環境中，未來婦科相關疾病的風險也會同步拉高。

鄔醫師指出，性早熟的外觀變化常以「悄悄開始」的方式出現，家長往往要到症狀明顯才察覺，例如：乳房提早隆起、體味加重、陰毛生長速度異常、情緒忽然變得敏感易怒等，都是常見的警訊，但也有不少孩子屬於「假性早熟」或只是短期賀爾蒙波動，並非真正的性早熟。因此鄔醫師提醒，務必透過抽血、骨齡及超音波等專業檢查釐清，避免因誤判而錯失治療黃金期。

鄔醫師分享，有些家長以為孩子「長得快」是一種發育好的象徵，但事實上，性早熟反而會讓孩子提前停止長高；也有孩子因第二性徵提早出現，面臨同儕眼光與心理壓力，甚至造成自信心下降、社交退縮的問題。

因此，鄔翔帆醫師強調，這不只是生理問題，對孩子的心情與成長環境都是衝擊，性早熟治療若能在黃金時期介入，不僅能有效穩定賀爾蒙、延緩骨骼閉合，也能協助孩子維持正常身心發展。

鄔翔帆醫師呼籲，家長應留意孩子生活中的微小變化，若發現任何疑似早熟徵兆，不要自行猜測或上網查資料判斷，務必盡早諮詢專業醫師，越早介入，對孩子的未來越有利，陪伴與正確處置，也是守護孩子成長最關鍵的一步。