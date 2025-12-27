8歲女童同時有卵巢、睪丸「上學不敢去廁所」 手術驚人結果曝

（示意圖／Pixabay）

大陸一名8歲女童婷婷（化名）雖具備正常女性染色體，體內卻同時存在卵巢與睪丸組織，隨著年紀增長，上學後不敢與同齡孩童去廁所，個性也越來越內向，家長因此決定帶婷婷就醫接受治療。婷婷最後由上海與北京醫療團隊跨區合作，成功為她完成切除睪丸組織手術，並取出冷凍同側的卵巢組織，首度替性發育異常兒童保留生育力。

根據陸媒《新民晚報》報導，婷婷染色體檢測顯示為「46,XX」的女性核型，但體內卻被診斷出罹患極為罕見的「卵睪型性發育異常」（DSD），一側為同時含有卵巢與睪丸的卵睪組織，另一側僅有卵巢組織，此類病例在臨床上相當少見。

婷婷出生後家長與醫師即發現外生殖器出現男性化特徵，但沒有意識到以後可能影響的狀況；隨著婷婷年齡增長，症狀逐漸明顯，從她上幼兒園開始，她拒絕與同齡孩童去廁所，性格變得更內向也不愛說話，明顯看出她在校園生活與心理已造成壓力。

婷婷的父母在跑遍大陸各家大醫院，一直找不到好的療法，本來想直接帶婷婷去國外，出發前到上海市兒童醫院諮詢後，決定先留在國內治療。經過多次評估，由上海與北京醫師成立的醫療團隊確認婷婷心理性別與自我認同皆為女性，家屬亦希望持續以女性身分撫養，加上體內仍保有子宮與卵巢結構，具備未來生理與生育潛力，最終確立以女性方向治療。

醫療團隊於12月25日在上海市兒童醫院執行手術，切除異常的睪丸組織並進行外生殖器整形，同時取出健康卵巢組織進行冷凍保存。為確保卵巢組織活性，北京婦產科專家全程協助，並以專業恆溫系統轉運，完成大陸首例「性發育異常兒童生育力保存」手術。

專家指出，卵巢組織冷凍等同為孩子保留未來生育的可能，待青春期後可視情況移植回體內，協助恢復荷爾蒙分泌與生殖功能。院方也表示，過去類似病例多僅著重性別矯正，忽略生育權益，此次手術可望成為重要醫療里程碑。

目前婷婷術後恢復良好，後續將接受長期追蹤。醫療團隊期盼，此模式能為更多罕見性發育異常患者，帶來更完整、具前瞻性的治療選擇。

