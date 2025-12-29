8歲女童成唯一倖存者！一家4口命喪地下室只因「馬鈴薯」

俄羅斯一戶家庭因地下室密閉空間內的腐爛馬鈴薯釋放毒氣，家人接連下樓查看後相繼喪命。（示意圖／Pixabay）





俄羅斯韃靼斯坦共和國曾發生一起家庭悲劇，一家四口先後走進自家地下室後，竟全數喪命，最後只留下年僅8歲的女童成為唯一倖存者。令人震驚的是，奪走全家性命的並非火災、瓦斯或兇殺，而是長期堆放在地下室、嚴重腐爛的馬鈴薯所釋放出的致命氣體。

一家4口接連喪命

根據英國外媒《The Mirror》報導，事件發生於2014年，地點位在俄羅斯拉伊舍沃鎮。事發當天，42歲的父親率先進入地下室後遲遲未返回屋內，家人一開始並未察覺異狀。隨後，母親因擔心丈夫狀況，下樓查看卻同樣失聯；18歲的兒子發現父母遲未現身，也進入地下室尋找，結果一去不返。

廣告 廣告

最後察覺不對勁的，是68歲的外婆。她曾向鄰居求助，但在援助抵達前，仍忍不住親自下樓查看家人狀況，最終成為第4名罹難者。

致命毒氣竟來自馬鈴薯

調查單位事後確認，四名死者皆死於氣體中毒，而毒氣來源正是地下室內大量腐爛的馬鈴薯。由於地下室長期密閉、通風不良，毒氣在空間中不斷累積，任何進入者都在短時間內失去行動能力，最終倒地身亡。

警方指出，外婆進入地下室時曾將門打開，使部分毒氣得以散去，這也成為8歲女童能夠倖免於難的關鍵，卻同時讓她親眼發現全家人的遺體，承受難以想像的心理創傷。

專家指出，馬鈴薯本身含有名為「糖苷生物鹼」的天然毒素，包含龍葵鹼與卡康鹼。當馬鈴薯發芽、變綠或腐爛時，這類毒素含量會顯著升高，在密閉空間中甚至可能以氣體形式造成中毒，影響神經系統，引發虛弱、意識混亂，嚴重時可致命。

專家籲妥善存放食材

專家也提醒，馬鈴薯應存放於陰涼、乾燥且通風良好的環境，避免光照與長期密閉堆放。若發現馬鈴薯出現發芽、發綠或腐敗情形，應立即丟棄，並徹底清潔存放空間。

更多東森新聞報導

一語成讖！ 爸媽搞笑跟兒「說再見」 遭貨櫃車追撞「真的永別」

快訊／至少10死 南非爆大規模槍擊案

醫起看／男童喝超商飲品 心跳破120 醫示警：嚴重恐喪命

