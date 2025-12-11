8歲女童打過疫苗仍得水痘 醫：疫苗讓症狀輕併發症少





【NOW健康 吳思奕／台北報導】8歲的小慈日前與家人一同至南部遊玩，返家後發現四肢和身上出現許多紅疹，家長原以為是在鄉間時遭蚊蟲叮咬所致，但症狀持續2至3天都沒有退去，遂帶至醫院檢查。經過詳細問診，小慈除了紅疹以外，過去幾天僅有輕微流鼻水，沒有發燒、咳嗽或頭痛等不適的情形。但其喉嚨略為紅腫，臉上、軀幹及四肢也有許多紅色丘疹及少許透明的小水疱，最終診斷為水痘感染。由於曾接種1劑水痘疫苗，病情相對輕微，經藥物治療與居家隔離休養後，於4天後回診時，大部分得皮疹已經結痂、恢復良好。



水痘初期易被誤認成蚊蟲叮咬 傳染力極強須提高警覺



原以為一點一點的紅疹只是蚊蟲叮咬，沒想到竟是具有傳染性的水痘。書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，水痘的皮疹多半會從頭皮、臉、軀幹開始出現，然後向四肢蔓延。皮疹形態一開始是紅色丘疹，常被誤認為過敏或蚊蟲叮咬，接著逐漸變成小水疱，教科書上稱此階段的水疱看起來像「玫瑰花瓣上的露珠」，最終會乾燥並結痂。除皮疹變化外，患者也可能出現發燒、倦怠及頭痛等症狀。值得注意的是，水痘的傳染力極強，可藉由接觸、飛沫甚至空氣傳播，潛伏期大約2週，民眾務必提高警覺。



1劑保護力86%、2劑達98% 打過疫苗的孩童染病多屬輕症



水痘疫苗有打有保佑！蘇軏指出，水痘疫苗能大幅降低感染風險與症狀嚴重度，台灣自2004年起全面提供滿1歲的幼兒接種1劑水痘疫苗。根據統計，兒童施打1劑水痘疫苗的保護力大約86%，少數人可能還是會出現打過疫苗卻還是得到水痘的情形。但若自費追加接種第2劑水痘疫苗，那麼保護力則可以提高到98%。他強調，雖然疫苗不能完全免去感染，但打過水痘疫苗的兒童若得到水痘，其症狀通常非常輕微，較少發燒，身上也只有少數的皮疹與水疱。因此，家長若遇到孩子「打過疫苗卻仍感染」的情況，無須過度擔心，讓他們充分休息並配合症狀治療，多半即可順利痊癒。



成人感染水痘可能併發腦炎、肺炎 疑似感染務必盡快就醫



要特別注意的是，成人感染水痘的症狀往往比兒童來得嚴重，偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症。因此，民眾一旦懷疑感染水痘，就應盡早就醫並積極治療。同時，建議未曾接種疫苗且沒得過水痘者，可由醫師評估是否補接種，以降低感染風險。最後，蘇軏也提醒，水痘病毒的傳染力相當強，在出紅疹前5天至所有病灶結痂為止都具有傳染力，因此即便是症狀不嚴重也應該加強個人衛生，同時盡量待在家中休養，不要出入公共場所，以免將病毒傳播給他人。

廣告 廣告



# 首圖來源／Freepik



更多NOW健康報導

▸不只變年輕！提眉手術無年齡限制 依不同需求訂製療程

▸手腳痠麻恐是骨刺壓迫 以退化、勞力姿態、外傷較常見