8歲子遭爆毆打、威脅同學「出來就打死你」 賴瑞隆發聲回應

民進黨立委賴瑞隆遭爆料8歲、就讀小二的孩子在校毆打同學，受害者被堵在廁所門外威脅長達12分鐘。（圖：賴瑞隆服務處提供）

2026高雄市長擬參選人、民進黨立委賴瑞隆遭爆料8歲的孩子在校毆打同學，受害者被堵在廁所門外威脅長達12分鐘。賴瑞隆4日回應：「作為家長的我，也希望儘快還原事情的經過，我們會全力配合學校的後續工作。」

根據《TVBS新聞網》等媒體報導，受害者家長向媒體控訴，今年十月中自家孩子遭到同學毆打，逃到廁所後，打人的同學仍不放棄，堵在廁所門外威脅長達12分鐘，甚至恐嚇「出來就打死你！」直到其他同學發現才得救。

受害者家長表示，向校方反映之後，學校卻消極處理，向警方報案之後，才發現加害者家長正準備角逐市長。對此，賴瑞隆4日晚間則發聲明指稱，對於自己8歲、就讀小二的孩子在校與同學發生糾紛，作為家長，也希望儘快還原事情的經過，會全力配合學校的後續工作。

賴瑞隆強調，自己身為一個父親，小孩在學校同儕間的摩擦，會加強引導孩子尊重他人，以及同理、負責的態度，希望孩子能更加成長。同時呼籲各界，在關心事件的同時，希望可以給予教育與輔導的空間，讓事情朝正向發展。

※提醒您：拒絕霸凌，勇敢說不，拒絕旁觀，挺身而出。