8歲就賺1棟房！40歲最美童星揭「真實收入」：難存錢

娛樂中心／楊佩怡報導

40歲女星楊佩潔8歲時以童星出道，拍攝近200支廣告，被譽為「最美童星」，長大後則接下不少本土八點檔及綜藝節目的拍攝。不過近幾年來，楊佩潔鮮少揭到拍戲邀約，因此讓不少人誤以為她是不是不拍了。對此，她日前接受專訪時澄清：「我還是很想演戲」，並透露現況。





8歲就賺1棟房！40歲最美童星自爆「沒戲拍」…揭真實收入：租房難存錢

8歲時以童星身分出道的楊佩潔，曾在節目上表示當時不知道自己賺多少，只記得拍廣告2年家裡就換新房。（圖／翻攝自楊佩潔臉書）

女星楊佩潔8歲時曾與林美貞飾演同一角色，童星時期的她穿著媽媽的睡衣、踩著高跟鞋，天真地說出：「我要是再大一點就好了」。由於當時的收入全由母親管理，楊佩潔其實並不清楚自己到底賺了多少錢，只記得拍廣告拍了兩年，家裡就換了新房。不過自從進入戲劇圈後，廣告邀約便逐漸減少，但她戲劇作品累積逾百部，也漸漸從童星蛻變為實力派演員。

楊佩潔在專訪時透露自己還是很想演戲，只不過沒接到合適的劇本。（圖／翻攝自楊佩潔臉書）

近日她接受三立《女神在線》的專訪，她坦言自己很久沒接到戲約，外界還誤以為她不拍戲了，對此她表示：「我還是很想演戲」。至於為何沒有演戲，是因為沒接到合適的劇本，所以現在主要都接廣告和業配。另外，楊佩潔坦承目前的經濟狀況與童星全盛時期相比落差不小，在台北租屋的她每月開銷約5萬元，雖然剛好能支應生活，卻難以累積儲蓄。

楊佩潔坦言現在的收入不比童星時期，在台北租房的她難以儲蓄。（圖／翻攝自楊佩潔臉書）

對於未來想接什麼戲劇角色，楊佩潔則表示沒有限制，因為自己有過離婚經歷，她認為自己可以揣摩更多內心戲。楊佩潔也透露曾一度想斜槓弄副業，但她覺得演戲還是她最熱愛的工作，再加上是童星出身，因此她難以想像除了演藝圈之外的事，她也表示男友很支持她繼續拍戲當演員。

