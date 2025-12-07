8歲童全身冒小血斑、剔牙大出血 竟是「免疫性紫斑症」險致命

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名8歲男童因全身皮膚無故出現密密麻麻的小血斑點，加上剔牙時不慎碰到牙齦，竟滿嘴是血，嚇得他大哭求救。父母急送小孩到衛福部彰化醫院小兒科，經過抽血赫然發現，男童的血小板數值，每微升僅有3千，遠低於正常值15萬至40萬，讓男童父母嚇到以為孩子罹患血癌。所幸男童在住院接受免疫球蛋白治療後，5天後血小板已回升到23萬，順利出院。醫師呼籲，若皮膚莫名出現瘀青或出血點，應盡快尋求專業診斷。

血小板僅3千 凝血功能幾近喪失有生命危險

收治男童的衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，男童一開始到院抽血，發現血小板數值只有3千，這代表其凝血功能幾乎喪失。他解釋，血小板的主要功能是止血，數值若低於2萬就有可能自發性出血，一旦受傷出血會難以止血，隨時有生命危險 ，因此立即建議住院治療。

病毒感染後引爆自體免疫反應 兒童最易發病

馬瑞杉主任說，一開始男童父母一度懷疑是「血癌」，最後男童經過檢查，確診罹患「免疫性血小板低下紫斑症」，這是一種自體免疫疾病，常見於兒童，但成年人也可能發生。多數病人會在6個月內緩解。目前這項疾病引起原因還不清楚，常見於先前有病毒感染後，身體啟動免疫反應導致。而男童在發病的前2周，曾罹患腸胃炎，因次推測與先前的腸胃道感染有關。

當出血與低血小板並行 醫：把握黃金時間速就醫

針對男童的緊急出血，馬瑞杉主任指出，在確定男童病因，且血小板數值低於5萬並伴隨出血的狀況下，院方馬上啟動第一線的免疫球蛋白治療。還好經過救治，男童的血小板數值迅速回升，五天後已恢復到23萬的正常範圍並順利出院。

馬瑞杉醫師提醒，若血小板數高於5萬且無持續出血現象，可定期追蹤；但若在5萬以下且合併持續出血，則需介入免疫球蛋白或類固醇等藥物治療。此病好發於兒童，若孩子突然出現不明瘀青、皮下出血點、鼻血反覆或口腔出血，務必儘速就醫。

