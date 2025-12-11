8歲童冒紅疹「以為蚊蟲咬」 全身蔓延就醫才知罹水痘

書田診所小兒科主任醫師蘇軏收治一名8歲女童小慈，她在南部旅遊返家後，四肢與身上陸續冒出許多紅疹，父親原本以為是在鄉間遭蚊蟲叮咬所致，但紅疹持續兩、三天未消退才就醫，經診斷後確認是水痘感染。由於小慈曾接種過一劑水痘疫苗，症狀相對輕微，經藥物治療並在家隔離休養，四天後回診追蹤時，大部分病灶已結痂。

一名8歲女童四肢與身上陸續冒出許多紅疹，後來確診是水痘。 （圖／Photo AC）

蘇軏指出，水痘皮疹的分布特徵是從頭皮、臉部、軀幹開始出現，接著向四肢蔓延。皮疹初期呈現紅色丘疹，容易被誤認為蟲咬或過敏反應，隨後逐漸形成水疱，教科書形容此階段的水疱外觀如同「玫瑰花瓣上的露珠」，最後水疱會乾燥結痂。患者可能伴隨發燒、倦怠及頭痛等症狀，且水痘傳染力極強，可透過接觸、飛沫及空氣傳播，潛伏期約為兩週。

該名女童自述除了紅疹外，這幾天有輕微流鼻水症狀，但沒有發燒、咳嗽或頭痛。理學檢查顯示體溫正常，喉嚨略為紅腫，臉部、軀幹及四肢出現多處紅色丘疹及少許透明小水疱。家屬對於診斷結果感到訝異，原以為一點一點的紅疹只是蟲咬，沒料到竟是具傳染性的水痘。

蘇軏提到，台灣自2004年起針對滿一歲幼兒全面施打一劑水痘疫苗，根據統計，兒童施打一劑水痘疫苗的保護力約為86%，因此即使接種過疫苗，少數人仍可能感染水痘。若自費接種第二劑水痘疫苗，保護力可提升至98%。已接種疫苗的兒童若感染水痘，症狀通常較輕微，較少出現發燒，身上也僅有少數皮疹與水疱，併發症發生機率也較低，因此打過疫苗卻又感染水痘者無須過度恐慌，適當休息與症狀治療即可。

蘇軏醫師表示，水痘病毒傳染力強，在出紅疹前五天至所有病灶結痂為止都具有傳染力。（圖／書田診所）

蘇軏特別提醒，成人感染水痘的症狀常比孩童嚴重，偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症，因此若發現有感染水痘的可能，應積極治療。同時建議未曾接種疫苗且沒得過水痘者，可就診評估是否需要接種疫苗。

蘇軏強調，水痘病毒傳染力非常強，在出紅疹前五天至所有病灶結痂為止都具有傳染力，所以即使症狀不嚴重也應該加強清潔，盡量在家休息不要出入公共場所，以免傳染給更多人。

