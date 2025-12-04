8歲童剔牙血流不止、血小板剩2％！家長驚喊血癌⋯竟是罕見免疫病

身上如果突然出現密密麻麻的小紅點或瘀青，你會怎麼想？多數人可能以為是單純的過敏或碰撞，但情況可能不是那麼簡單。中部一名8歲的陳小弟，最近全身突然冒出密密麻麻的小血斑點，有一天剔牙時不小心傷到牙齦，結果竟血流不止，嚇得嚎啕大哭。出血不止、全身小血點確診「免疫性血小板低下紫斑症」

回想孩子發病的過程，陳小弟媽媽指出，原本以為小朋友身上的小血點單純是過敏，沒想到，小血點開始蔓延到胸膛、脖子，帶去看皮膚科也沒效。接著又開始出現流鼻血難止住的情況。

最讓媽媽崩潰的是，孩子在剔牙時，不小心弄傷牙齦，卻血流不止導致滿嘴是血、哭著找媽媽，他們趕緊轉到衛福部彰化醫院小兒科求救。抽血一看，陳小弟的血小板竟然只剩每微升3,000，而正常值應該是15萬～40萬。血小板這麼低，醫師擔心任何小傷口都可能止不住血，甚至可能危及生命，建議立即住院治療。

爸媽一看到報告也驚嚇：「難道是血癌？」所幸經過診斷，確定陳童罹患的不是血癌，而是「免疫性血小板低下紫斑症（Immune thrombocytopenia purpura，ITP）」，雖然不像血癌那麼可怕，但也不是能掉以輕心的病。醫師呼籲，民眾若發現莫名皮下出血不要輕忽，還是要盡快就醫。

自體免疫系統攻擊血小板，元兇竟是兩週前的「腸胃炎」

那孩子怎麼會得這種病？彰化醫院小兒科主任馬瑞杉解釋，「免疫性血小板低下紫斑症」是一種不常見的自體免疫疾病，意思是身體的免疫系統把自己的血小板當成敵人來攻擊。雖然發病原因尚未完全釐清，但多數與「感染」有關。

陳小弟在發病前兩週才剛得過腸胃炎，推測就是這場感染引發了免疫反應，讓血小板被攻擊。馬瑞杉主任表示，血小板的最主要功能是止血和凝血，一般來說，血小板低於2萬就可能出現自發性出血。

陳小弟的數值低到僅有3,000，這就是為什麼他在皮膚淺表會出現小出血點（紫斑），且一旦出血將難以正常止血，才會出現牙齦出血無法止住。所幸經免疫球蛋白治療後，他的血小板在5天內迅速回升到23萬的正常值，順利出院。

血小板過低怎麼辦？數值低於5萬就需治療

馬瑞杉主任嚴肅提醒，雖然此病不是癌症，且免疫性血小板低下紫斑症多數可以痊癒，但急性期也不能大意，最忌諱的就是受傷，尤其是頭部千萬不能撞傷，否則極可能引起危及生命的顱內出血。這類疾病好發在兒童身上，成年人也可能碰上，一般來說，多數人在6個月內會慢慢恢復，但一定要定期追蹤。

馬瑞杉主任補充，免疫性血小板低下紫斑症還要注意更深層的出血問題，例如腸胃道出血，常見症狀包括皮膚點狀出血、瘀青、反覆流鼻血、口腔黏膜出血；女性患者可能經血量會變得特別多。

在治療部分，在急性期若血小板每微升大於5萬、且沒有持續性出血，通常只需觀察追蹤即可；但如果血小板低於5萬且有持續出血現象，就必須介入治療。目前第一線藥物是免疫球蛋白與類固醇，若效果不佳，還可以使用第二線免疫調節藥物或血小板生成素。大多數病患都能完全康復，只有少數會變成慢性病。



