8歲童流血不止竟是腸胃炎害的！全身血點 牙齦狂冒血嚇壞家人

男童全身出現莫名出血點，抽血發現其血小板數低至每微升僅有3千（正常15萬至40萬），確診為「免疫性血小板低下紫斑症」。（圖／彰化醫院提供）

1名8歲陳姓男童全身皮膚無故出現密密麻麻的小血斑點，他剔牙時不小心弄傷牙齦流了滿口血，嚇得他嚎啕大哭，家人趕緊帶他到衛福部彰化醫院檢查，確診為「免疫性血小板低下紫斑症」，醫師呼籲，此病是一種自體免疫疾病，雖非血癌，但也不能大意，尤其不能撞傷頭部，民眾一旦發現莫名皮下出血，應盡快就醫。

陳童媽媽指出，孩子一開始是四肢出現密密麻麻小血點，以為只是單純的過敏，後來連胸膛、脖子也都冒出來，曾到皮膚科看診沒有療效，後來又出現流鼻血、舌頭出血難止住的情況，最嚇人的是，孩子剔牙時，不小心弄到牙齦後竟血流不止，滿嘴是血，哭著找媽媽，他們趕緊轉到彰化醫院小兒科就診。

陳童就醫抽血發現其血小板數低至每微升僅有3千（正常15萬至40萬），父母驚嚇「難道是血癌？」最後確定是「免疫性血小板低下紫斑症」；彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，此症是一種自體免疫疾病，不是很常見，確切原因尚未完全被了解，通常是之前有一個感染疾病，引起自體免疫反應，導致血小板被自體免疫系統攻擊，陳童在病發2周前罹患腸胃炎，推斷因此而起。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，「免疫性血小板低下紫斑症」是一種自體免疫疾病，雖非血癌，但也不能大意。（圖／彰化醫院提供）





馬瑞杉指出，此病好發在兒童，成年人也可能發生，大部分情況是皮膚點狀出血、瘀青及流鼻血、口腔黏膜出血，女性則可能月經量過多，也可能引發腸胃道出血，他強調，此病最忌受傷，尤其是頭部千萬不能撞傷，如果撞傷頭而引起顱內出血可能會有生命危險。

馬瑞杉說，如果血小板數在每微升5萬以上且無持續出血現象，可以定期追蹤即可，多數會在6個月內自行緩解，如果在5萬以下且有持續出血現象，則需介入治療，目前第一線治療藥物有免疫球蛋白及類固醇，對第一線治療效果不佳時，可使用第二線的免疫調節藥物或使用血小板生成素。此病的病患大部分可以痊癒，只有少數會變成慢性病。陳童經免疫球蛋白治療後，5天後出院時血小板已回復到23萬的正常值。

