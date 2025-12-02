8歲童睡覺翻身「項鍊卡手機充電線」脖子冒火 想喊救命卻電到叫不出聲！脖胸燒成焦痕

項鍊卡進充電線與插頭間隙引發火花，8歲男童脖子遭嚴重燒傷，仍在醫院接受治療。（翻攝自gofundme）

一名8歲男童洛佩茲（Lorenzo Lopez）半夜睡得正香，沒想到脖子上的項鍊竟莫名其妙插進手機充電線與插頭的縫隙，瞬間激出火花，還把他身上的衣服燒了起來，睡夢中被突如其來的電擊和灼熱嚇醒。

當下的洛佩茲只感覺脖子突然一陣灼熱，像有人拿吹風機狂烤他，又痛又麻，瞬間驚醒；但他才想喊媽媽，卻發現自己疑似觸電到說不出話，只能驚恐掙扎。

最後洛佩茲靠著一股求生本能，用力把項鍊「啪」地一聲扯掉，才終於能呼救。事後他驚恐表示：「我當下真的以為我要死掉了。」

火花哪裡來？媽媽揭開真相也嚇傻

男童的母親考特妮（Kourtney Pendleton）表示，醫院與家人一開始完全搞不懂為何孩子半夜會「自燃」，直到冷靜回推後才發現真相：男童睡覺時翻身，項鍊剛好插進充電線與插頭的超小縫隙，引發觸電與火花。

考特妮驚魂未定地說：「醫生告訴我，如果他沒來得及扯下項鍊，他可能會真的觸電身亡。」她聽完差點腿軟。

脖子嚴重燒傷 仍住院治療中

這起意外造成洛佩茲脖子被項鍊纏住的區域出現深層燒傷，胸前與身上多處皮膚也被火燒灼。他已接受植皮手術，目前仍在醫院接受持續治療。家人也在網路上發起募款，希望能籌措醫療費用。

