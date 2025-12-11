8歲童身上長紅疹！爸以為蟲咬 醫檢查水痘

▲有個案雖然打過一劑水痘疫苗，但仍長水痘，醫師提醒，兒童施打一劑水痘疫苗的保護力大約86%。（圖／書田診所提供）

[NOWnews今日新聞] 一位8歲的孩子去南部遊玩幾天，回來發現四肢、身上出現許多紅疹，家長以為是蚊蟲叮咬，但持續2、3天都未退，就診後自訴除了紅疹，還出現流鼻水，但並未發燒；理學檢查發現喉嚨略為紅腫，臉、軀幹和四肢出現紅色丘疹，少許透明小水疱，診斷為水痘感染。

書田診所小兒科主任醫師蘇軏表示，該位個案曾經接種過一劑水痘疫苗，所以症狀較輕微，給予藥物治療且建議在家隔離休養，四天後回診追蹤時大部分病灶均已結痂。

廣告 廣告

蘇軏提到，水痘症狀會從頭皮、臉、軀幹開始出現皮疹，接著向四肢蔓延；而皮疹形態初期是紅色丘疹，有時會被以為是蟲咬或過敏，接著逐漸變成水疱，此階段的水疱看起來像「玫瑰花瓣上的露珠」。

後續水疱會乾掉結痂，蘇軏說明，可能伴隨發燒、倦怠及頭痛等症狀，且要特別注意水痘的傳染力極強，可藉由接觸、飛沫及空氣傳播，潛伏期大約兩週。

水痘疫苗1劑保護力達86% 醫：接種過仍有些人會得

蘇軏提到，台灣自2004年開始針對滿一歲的幼兒全面施打一劑水痘疫苗，根據統計兒童施打一劑水痘疫苗的保護力大約86%，所以即使接種過疫苗，少數人還是會得到水痘，如果自費接種第二劑水痘疫苗，那麼保護力則可以提高到98%。

接種過水痘疫苗的兒童若得到水痘，其症狀通常很輕微，較少發燒，身上也只有少數的皮疹與水疱，此外併發症發生機率也較低。因此打過水痘疫苗卻又得水痘者無須太過恐慌，適當的休息與症狀治療即可。

蘇軏指出，成人感染水痘更要注意，症狀常比孩童嚴重，偶爾會出現肺炎、腦炎、繼發性感染等嚴重併發症，因此倘發現有感染水痘的可能，應積極治療。同時會建議未曾接種疫苗且沒得過水痘者，可就診評估是否要接種疫苗。

蘇軏提醒，水痘病毒的傳染力很強，在出紅疹前5天至所有病灶結痂為止都有傳染力，所以即使症狀不嚴重也應該加強清潔，盡量在家裡休息不要出入公共場所，以免傳染給更多的人。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

她睡覺翻身痛醒！3症狀恐「鈣化性肌腱炎」 長庚團隊研發AI預測

醫美診所免評鑑！石崇良：醫學會承諾自律 11大外科可做醫美

8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警：手腳冰冷、容易水腫注意