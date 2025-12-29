8歲童驚見「家人倒地下室亡」 滅門真凶竟是「1食物」！

國際中心／江姿儀報導



近日X平台流傳1則滅門案，一家人接連前往地下室後音訊全無，年僅8歲的女孩切利舍娃（Maria Chelyshev）苦尋不到家人，遂進入飄惡臭的地下室查看，驚見父親、母親、18歲的哥哥與外祖母已全數身亡，短時間內失去所有至親。事後調查發現，滅門真凶竟是常見的食材「馬鈴薯」，雖然案件發生距今時隔11年，但近期再度在社群平台被翻出，引發網友關注與討論。





爸媽離奇消失地下室…8歲女童驚見「4人倒地亡」 滅門真凶竟是「馬鈴薯」！

爸媽、哥哥與外婆接連進入地下室消失，8歲女孩靠近一看，驚見親人已全數身亡。（示意圖與本事件無關／翻攝畫面）

綜合外媒報導，俄羅斯喀山附近的萊舍沃鎮（Laishevo）2014年曾發生一起震撼國際的家庭慘劇，42歲米哈伊爾（Mikhail Chelyshev）身為法學教授，於事發當天進入自家地下室，卻久久未歸。38歲的阿納斯塔西婭（Anastasia）發現老公不見人影，也下樓查看，同樣失聯；隨後18歲大兒子喬治（Georgy）也前往地下室找尋失蹤的爸媽，也一樣沒有再出來。68歲伊萊達（Iraida）見到女兒、女婿、外孫接連失聯，立刻意識到情況不對，打電話向鄰居說明家中異狀，鄰居也隨即幫忙報警。然而警方尚未到場，伊萊達憂心家人安危，仍決定親自下地下室找人，沒想到這一去，便再也沒有回來。8歲切利舍娃來到地下室入口，驚見倒在地上的爸媽、哥哥與外祖母，親眼目睹親人喪命。

事後當局展開調查，4人死因為「氣體中毒」，因地下室存放的馬鈴薯腐爛，處於密閉不通風的環境，釋放出「糖苷生物鹼」（glycoalkaloids）的有毒化合物，4人吸入高濃度有毒氣體，毒素侵襲神經系統，引發虛弱、精神混亂等症狀，最終中毒身亡。這起事件宛如電影情節，時隔多年仍流傳在社群平台上，直到近期又被翻出，引發熱議「這是一場悲痛到無法細想的悲劇」、「那麼小的年紀，整個家庭竟因腐爛的馬鈴薯而全數喪命，實在令人心碎」、「我記得這個事件，它讓我再也不敢去爺爺奶奶家的地下室，因為那裡總是堆著成袋的馬鈴薯」。





原文出處：爸媽離奇消失地下室…8歲女童驚見「4人倒地亡」 滅門真凶竟是「馬鈴薯」！

