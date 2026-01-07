8歲童「跑操場百圈」肌肉拉傷 師駁體罰稱開玩笑

台南市 / 綜合報導

台南一所國小的陳姓體育代課老師，責令上課與同學聊天的8歲男童跑操場100圈，事後男童經診斷有「過度運動雙下肢肌肉拉傷」，家長不滿投訴，事後體育老師遭台南市府裁罰6萬元，但他不服提告主張只是「開玩笑」，並非體罰，法院勘驗監視器及其他學生的證詞等，認定就算是玩笑話還是無法卸責，已經明顯違反教師注意義務，判決駁回告訴。

台南一所國小，一名8歲男童在上課時，竟然被要求跑操場100圈，跑到肌肉拉傷，事後家長不滿投訴到學校。校方人員說：「原因是因為可能老師認為他(學生)，在找其他學生聊天，在上課的時間，那他可能繼續跑完了之後，又來繼續問老師說，老師還要再跑嗎，可能老師是表示說開玩笑，然後請他再跑100圈，所以孩子就繼續再跑。」

事發在113年5月，校方依法通報校安事件，事件曝了光，台南市社會局認定，這名陳姓國小體育代課老師違法，裁罰6萬元，但陳姓老師不服，再向高雄高等行政法院地方庭，提起行政訴訟主張。

台南市家庭暴力暨性侵害防治中心秘書林育如說：「該師未於期限內陳述意見，兒少保護案件行政調查委員會議，經與會委員認定(違法)事證明確。」

陳姓老師強調，他並非真的要求，男童跑100圈，只是玩笑話不是體罰，當天也第一時間將男童帶回關心，不過法官認為，即便老師只是開玩笑，依然無法卸責，因為男童確實受傷，而且直到同學制止，老師才將男童帶回，因此判決駁回告訴。

校方人員說：「他是代課老師，他是第一次任教，就是那一次事件後，他有自動表示說他要離職。」其他醫師廖祥宏說：「短時間過度太激烈的運動，有可能會導致肌肉的橫紋肌受到破壞，(引發)導致急性腎衰竭。」

當事教師已經沒在學校任教，畢竟教育現場，就算是一句玩笑話，卻還是導致學生受傷的結果，校園管教分寸，可不能有模糊空間。

