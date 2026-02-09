8淨水場含塑膠微粒 塑化劑將列觀察清單

監察院調查報告發現，環境部於民國114年調查37處淨水場處理過的飲用水水質，共8處含有塑膠微粒，卻未定期監測，難以減少民眾攝入塑膠微粒的疑慮，要求改善。環境部昨指出，因國際上未有飲用水中塑膠微粒限值，目前先將塑化劑（DEHP）列入觀察清單訂定指引值，代表未來自來水事業單位將監測與風險預警，建立本土數據，以利未來有需要時納入飲用水水質標準。

針對監察院調查報告，環境部水質保護司長王嶽斌表示，已建立「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，分4階段管理新興微量汙染物，其中DEHP塑化劑列入「觀察清單」，將訂定「指引值」要求供水量大的淨水場每半年或每季調查1次，以逐步累積本土數據，若未來有需要納入飲用水水質標準，將能據此建立管制限值。

他強調，考量國際上未有塑膠微粒的檢驗方法、標準，本次先將DEHP塑化劑列入觀察清單，與立委關注破損水面光電板未驗塑膠微粒無關，且受損的光電板主要在滯洪池，未作為飲用水或灌溉水源。

據環境部「化學知識地圖」資料指出，DEHP是塑化劑的一種，應用於醫療器材管路、食物包裝袋、塑膠玩具、牆面塗料、電線及電纜包覆等，因具有讓塑膠結構鬆散特性，容易從塑膠製品釋出，不耐高溫和富含油脂的環境。

資料指出，長時間暴露此類物質，成年人會有內分泌系統相關癌症風險，也可能造成成年男性精蟲數量下降、生殖率降低，以及使男童延緩性成熟，讓女童提早性成熟。