8男齊聚北海道情感線開炸 《我的咖啡男友》預告讓人暈船
〔記者鍾志均／綜合報導〕日本話題實境節目《夏日咖啡男友》第二季、更名為《我的咖啡男友》今(25)釋出最新預告，開場將觀眾拉進北海道的雪白世界、8位男子齊聚一堂，情緒濃度直接拉滿。
預告不只重現粉絲熟悉的「客廳聚會名場面」，還首度公開男孩們在極寒雪景中的真情時刻。有人因意外再會愣住，有人因初戀來得太快而手足無措，甚至出現彼此相擁、哭到停不下來的瞬間。
純白雪地成為本季最強濾鏡，令人意外的情感走向，連棚內MC們都忍不住露出驚訝表情；至於音樂同樣是情緒推手，本季延續第一季靈魂配樂，邀來韓國獨立搖滾樂團Glen Check回歸助陣。
熟悉的《Dazed & Confused》再度登場，搭配《Bliss》、《Waves》等插曲層層堆疊情感；更驚喜的是，Glen Check為第二季量身打造全新歌曲《Bloom》，歌詞對準「走過寒冬、迎向春天」的成長隱喻，替每次心動加溫。
同步曝光的主視覺中，8男齊聚溫暖的「Green Room」，笑容裡藏著期待與不安。成員背景也正式揭曉，包括來自泰國、秘魯等不同國家，十分國際化，年齡更橫跨20至40歲，各自擁有不同的人生故事。
《我的咖啡男友》於明年1月13日在Netflix首播。
https://youtu.be/yjdqrwFc5eA?si=dO7HJhC9X4L4DAJC
