8秒影片值390萬 梅根戴黛妃遺物推酒品牌

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▲賣酒廣告變炫富？梅根全身穿戴近390萬 網友看傻眼（圖／截自英國每日郵報）

[NOWNEWS今日新聞] 蘇塞克斯公爵夫人梅根馬克爾近日為自家生活品牌「As Ever」的三款酒品拍攝宣傳影片，畫面中她優雅倒酒展示產品，文案寫著適合整個夏天的聚會場合。不過短短8秒的廣告中，44歲的梅根全身行頭加總起來，價值竟逼近新台幣390萬元。

▲賣酒廣告變炫富？梅根全身穿戴近390萬 網友看傻眼（圖／截自英國每日郵報）

從外套到鞋子全是名牌

她身穿法國精品Celine的奶油黃西裝外套，內搭品牌Co的米色喀什米爾背心，下身搭配白色九分褲與棕色腰帶，腳上的鞋款來自Veronica Beard，這款鞋因與大嫂、威爾斯王妃凱特同名，被稱為「凱瑟琳」穆勒鞋。

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▲賣酒廣告變炫富？梅根全身穿戴近390萬 網友看傻眼（圖／截自英國每日郵報）

珠寶配件更是來頭不小

最受矚目的，是她手腕上戴著婆婆已故黛安娜王妃留下的卡地亞古董金錶，以及一條卡地亞Love手鍊。她還搭配了卡地亞Juste un Clou項鍊，以及婚後不久就首次公開亮相的卡地亞網球手鍊，小指上則戴著珠寶設計師Lorraine Schwartz打造的鑽石戒指，這款「Essential Lines手鍊」目前僅能透過電話或實體門店預約訂購。

從酒莊到時尚 梅根的品牌版圖持續擴張

梅根去年7月推出首款酒類產品——2023年那帕谷粉紅酒，正式將「As Ever」品牌觸角延伸至酒類市場。如今透過這支短短的宣傳廣告，不只展示了新酒款，也讓外界再次見識到她在時尚穿搭上的品味與排場。

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