8秒心跳片！SJ東海突襲「親上銀赫」 導播急切畫面

韓流天團SUPER JUNIOR14日正式攻下台北大巨蛋，展開20週年巡演《SUPER SHOW 10》台北首場。3萬名粉絲坐滿場館，從開場到安可尖叫聲不斷。其中最大高潮，是東海在演唱經典神曲〈Sorry, Sorry〉橋段突然抓住銀赫的脖子作勢親上去，導播嚇得立刻切掉畫面，卻已讓全場粉絲尖叫暴動。

SUPER JUNIOR過去在小巨蛋開唱時曾許願「想站上台北大巨蛋」，，如今不但實現心願，還連開 3 場並全數完售，成為首組攻蛋的韓國男團。首場以出道曲〈Twins (Knock Out)〉開場，接連演唱〈Mr. Simple〉、〈美人啊〉、〈Sorry, Sorry〉等經典歌曲，9位成員雖然唱到喘、喊到沙啞，卻仍全力與粉絲互動。

被粉絲封為「本命CP」的東海與銀赫也在舞台上大放福利。在〈Sorry, Sorry〉舞台上，兩人先互看比愛心，下一秒東海直接伸手扣住銀赫脖子，將對方臉整個拉近，作勢要親上去。突如其來的互動立刻引爆全場尖叫，導播甚至嚇到緊急切鏡頭，成為當晚社群討論度最高的名場面。

不只東銀組合放送福利，成員中的「83line」金希澈、利特也同樣吸睛。演出途中，希澈突然從背後抱住利特，並直接脫掉對方的白襯衫，讓利特的胸肌、腹肌大方見客，台下粉絲尖叫聲瞬間飆到最高點，場面又辣又失控。

除了火辣舞台，SUPER JUNIOR 的真情告白也感動全場。睽違6年參與巡演的希澈站上大巨蛋時喊出「我回來了！」讓粉絲瞬間紅了眼眶；東海則坦言上台前緊張到發抖，「一開始真的快哭了」，感嘆20年後仍能在這麼大的舞台與粉絲相見，是他無比珍惜的時刻。演出尾聲，9位成員牽手面向3萬名觀眾，高喊「我們回來了！」全場粉絲應援棒狂揮、氣氛熱烈。利特也激動表示：「這不是夢，是現實！SUPER JUNIOR 還沒死去，E.L.F.還活著！」為首場演出畫下最感性的結尾。



