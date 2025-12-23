8種方式 找到住家附近免費或低價牙科服務
牙齒除了對健康極為重要，甚至健康的笑容可能影響能否獲得工作或晉升；遺憾的是，這項照護所費不貲，讓許多家庭難以負擔。沒有牙科保險的人每次洗牙費用約75至200元；聯邦調查顯示，三分之一未滿65歲的成年人過去12個月內未曾接受牙科檢查。
雅虎（Yahoo）新聞報導，全國各地為低收入個人及家庭提供多種可負擔的牙齒照護方案。以下8種方式有助在當地尋獲免費牙科診所或低價服務：
1. 搜尋「附近免費牙科診所」（free dental clinic near me）
上網搜尋「附近免費牙科診所」，可顯示目前位置最鄰近的診所，例如佛羅里達州馬里昂（Marion）郡居民搜尋此關鍵字，即可找到FreeD.O.M. Clinic USA的連結，該機構為符合資格者提供免費牙科服務。
搜尋當地診所時，可依距離排序結果，逐一查閱各機構提供免費或減價牙科服務的申請方式。若診所官網未載明免費服務資訊，參考該地點的評論區能提供更多申請管道。此外，還可查詢提供寵物牙科服務的免費獸醫診所。
2. 搜尋「附近社區健康中心」（community health clinic near me）
社區健康中心屬非營利機構，專為醫療資源匱乏者提供服務，通常由專業醫療團隊執行並經董事會管理。
除各項醫療服務外，多數社區健康中心提供免費或按收入調整收費的牙科照護。例如南卡羅來納州金斯特里（Kingstree）的HopeHealth，提供免費或象徵性收費的洗牙與口腔檢查，同時提供口腔健康教育、深層清潔、X光、補牙與單顆牙冠、根管治療、拔牙、塗氟化物與牙科密封劑。
3. 詢問縣衛生局平價牙科照護方案
縣衛生局的主要職能是提供服務、計畫與資訊，協助弱勢族群維護社區健康，其中包含牙科照護。例如加州橘縣衛生局為兒童提供基礎牙科照護，並為成人提供緊急牙科服務。
田納西州89個鄉村縣中有53個設有地方衛生局牙科診所，六大都會區中有四區設有此類診所。縣衛生局亦可協助居民尋找政府機構外的合法免費或低價牙科照護選項。
4. 前往附近牙醫學院就診
部分牙醫學院為學生提供實務訓練，故設有免費或低價牙科診所。某些牙醫學院僅接受符合教學課程需求的患者，例如預約佛羅里達大學健康中心牙科計畫前，須經篩選確認其需求與學生教育相符。
另一種獲取免費或低價牙科治療的途徑是透過職業技術機構，高中職業技術學校為學生提供職業培訓，同時設有針對18歲以上人士的輔助計畫。許多此類學校開設牙科助理培訓課程，可先向當地職訓計畫查詢是否對大眾開放牙科服務。
5. 搜尋「附近牙科衛生學校」（dental hygienist school near me）
口腔衛生師需取得副學士或學士學位後，才能成為合格醫療專業人員；他們可獨立執業或與牙醫合作，主要負責口腔清潔與健康評估等工作。部分口腔衛生師培訓機構如猶他州迪克西（Dixie）州立大學設有診所，為符合資格的患者提供折扣牙科服務，該處兒童洗牙費用為13元。
可搜尋區域內各院校官網，確認該校是否提供公眾牙科服務？服務費用為何？患者資格要求為何？若需牙科檢查或洗牙、除牙垢等簡易療程，可預約口腔衛生師學校的服務；而拔牙或蛀牙填補等進階治療，牙醫學院則是更佳選擇。
6. 查詢慈善機構或非營利組織
可在社區尋找能協助獲得牙科照護的慈善機構與非營利組織。例如印第安納波利斯（Indianapolis）的非營利組織Charitable Smiles，專為該州低收入者，連結願意提供志工服務的牙醫，協助修復牙齒問題並改善口腔健康。以下是全國性援助機構：
- America’s Toothfairy：該機構支持非營利醫療診所，並在社區建立合作夥伴關係，為醫療資源匱乏地區兒童提供服務。該組織提供口腔健康教育，為兒童供應牙刷等基礎衛生用品，並資助低收入家庭兒童接受急需的牙科治療。
- Dental Lifeline Network：若年逾65歲、有身心障礙或慢性疾病且無力負擔牙科治療，該機構可提供一次性牙科治療援助。
- Dress for Success：若因牙齒問題難以求職或晉升，且無力負擔治療費用，可嘗試聯繫類似非營利組織。該機構常與牙科診所合作，為客戶提供免費或低價診療服務。
- United Way’s 211：為聯合勸募協會（The United Way）的非營利工作一部分，包含協助民眾連結所需醫療服務，其中涵蓋牙科照護。可撥打211專線諮詢牙科需求，或至聯合勸募官網查詢區域服務資源。
7. Aspen Dental免費牙科照護
有牙科需求的退伍軍人及其家屬可透過「Aspen Dental健康口腔行動」獲得協助。此計畫每年於美國各地合作診所提供一日免費口腔保健服務及健康資訊。
Aspen Dental另設有移動診所MouthMobile，配備兩間診療室與X光機，由醫療團隊巡迴全國為退伍軍人提供免費診療。
8. Healthcare.gov
Healthcare.gov是美國醫療與牙科保險的全國性交易平台，值得深入查詢。若屬低收入族群，可能符合資格申請補助，以降低每月保費甚至完全免付費用即可享有牙科服務。
牙科保險選項包含：含牙保的綜合健康保險、獨立牙科保險計畫。每年11月1日至次年1月15日為開放投保期；若遷居他州、失去雇主贊助的醫療保險，或符合特殊情況，可於投保期外申請。
