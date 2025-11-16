8級強風急襲前線！今起變天 明「雨最多」地區引關注

（記者蔡函錚／綜合報導）中央氣象署今晨針對全台多處發布陸上強風特報，提醒民眾本週初將面臨強風與降雨同時增強的天候變化。受東北季風推進影響，迎風面水氣明顯增加，部分地區從今天起就會感受到天氣轉變。

氣象署指出，今日白天桃園以北及迎風側地區的水氣明顯增多，基隆北海岸、東北部及大台北山區率先出現局部短暫雨，花東與恆春半島也有零星降雨。中南部平地天氣相對較穩定，但山區仍有短暫雨的可能。

圖／今日雨區預報圖。（翻攝自氣象署）

除了降雨，強風也是今日關注焦點。氣象署表示，目前桃園、苗栗、台中、彰化、屏東，以及澎湖、蘭嶼與綠島等地區，出現平均 6 級以上或陣風 8 級以上的機率偏高，風勢在空曠地區更為明顯。隨著周一東北風再度增強，強風範圍將向北部、東部與離島進一步擴張。

氣象署說明，明天起冷空氣下沉，各地氣溫將隨之下降。北部、東半部及恆春半島的降雨機率在周一、周二明顯提高，其中基隆北海岸、宜蘭以及大台北山區預估會有較長時間、較明顯的降雨，不排除局部大雨的可能性。

天氣轉涼的狀況將持續至週三。氣象署表示，中部以北及宜花地區在冷空氣影響下，白天也會感受到較明顯的涼意，其他縣市早晚溫度同樣偏低。週三開始水氣才逐漸減少，但北部與宜花仍可能出現局部短暫雨，台東與恆春半島也不排除零星降雨。

最新溫度預測顯示，週二、週三中部以北及宜蘭低溫約落在 15 至 16 度，花東、南部及澎湖則在 18 至 20 度之間。白天高溫方面，北部與宜蘭預估僅 18 至 20 度，中南部及花東則維持在 22 至 29 度。

氣象署預估，週四、週五仍受東北季風影響，各地天氣維持偏涼格局；到了週六，東北季風稍減弱，溫度才有緩步回升趨勢，但清晨與晚間依舊感受涼意。降雨方面，基隆北海岸、東半部及大台北山區仍有局部短暫雨，其餘地區則以多雲到晴為主。

