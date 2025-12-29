8級陣風狂吹！13縣市列「陸上強風黃色警戒」颳到明晚

交通部中央氣象署於今（29）日晚間10點29分發布13縣市「陸上強風特報」，指出受東北風增強影響，自29日晚間至明（30）日晚間，蘭嶼、綠島及新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等多地區，可能出現平均風速達6級以上或陣風達8級以上的情況。

交通部中央氣象署於今（29）日晚間10點29分發布13縣市「陸上強風特報」。（圖/氣象署提供）

氣象署進一步指出，黃色燈號代表強風可能對戶外活動帶來潛在危險，建議民眾在戶外活動時需特別留意路樹、不穩固建築物或設施可能因強風而掉落的碎片。此外，戶外工作者應注意安全，並加強固定戶外物品；駕駛人則應減速慢行，並隨時掌握大眾運輸的延誤訊息。

廣告 廣告

根據氣象署的觀測數據，截至12月29日晚上10點10分，金門縣烏坵測站的平均風速達6級，為全台最高，其他如澎湖縣西嶼、台東縣綠島等地也出現6級風速。氣象署提醒，台灣地形複雜，部分地區可能出現更強風勢，需特別注意安全。

延伸閱讀

高雄那瑪夏16:50發生規模3.4極淺層地震 5縣市有感

地震一來「7樓特別晃」？郭鎧紋：樓層越高越晃

朴星垠在台首遇7.0強震直接被搖醒 喊話揪廉世彬飯店快閃見面