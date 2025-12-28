8級陣風狂吹！5縣市列「陸上強風黃色警戒」颳到明晚

中央氣象署於今（28）日晚上10點24分發布5縣市「陸上強風特報」，指出受東北風增強影響，從28日晚上至明（29）日晚上，蘭嶼、綠島、台中市、彰化縣、屏東縣及澎湖縣部分地區可能出現平均風力達6級以上或陣風達8級以上的情況，並發布黃色燈號，提醒民眾提高警覺。

氣象署於28日晚上10點24分發布5縣市「陸上強風特報」。（圖/氣象署提供）

氣象署特別提醒，黃色燈號區域包括台中市、彰化縣、屏東縣、台東縣（蘭嶼、綠島）及澎湖縣。受影響地區的民眾應注意戶外強風可能導致路樹損壞、不穩固建築物或固定物掉落的風險，戶外工作者需注意安全，並建議加固戶外物品。駕駛車輛時應減速慢行，並隨時留意大眾運輸可能出現的延誤情況。

根據目前的風速觀測，澎湖縣湖西地區在22時10分測得7級平均風速，為當前全台風速最高的地點，其他如屏東縣九棚、澎湖縣望安及台東縣蘭嶼等地，也測得6至7級的強風。

