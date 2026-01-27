8級陣風狂襲！13縣市強風特報 周末冷空氣恐再增強

中央氣象署今日清晨發布陸上強風特報，受東北風增強影響，即日起至周三晚間，包含桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣含蘭嶼綠島、澎湖縣、連江縣等13個縣市局部地區，將出現平均風力6級以上或陣風8級以上的強風。

氣象署預報員劉沛滕表示，今日東北季風增強，加上華南雲雨區東移影響，北部及東半部地區逐漸轉為有局部短暫雨的天氣型態。由於雲層較多，中南部地區也將出現零星雨勢。今晚起，大台北山區、基隆北海岸以及東北部地區將有局部較大雨勢發生的機率，民眾外出需特別留意。

根據氣象署預測，周三東北季風持續影響，預估周三清晨將出現最低溫，白天起西半部雨勢將逐漸趨緩。周四東北季風開始減弱，各地氣溫將逐步回升。周五天氣相對穩定，僅東半部地區有零星降雨現象。

劉沛滕指出，本周末將有另一波東北季風增強，同時伴隨鋒面通過，降雨將以北部及東半部地區為主。關於這波冷空氣的強度目前仍存在不確定性，有可能進一步增強，實際影響程度仍需持續觀察最新氣象資料。

氣象署提醒，強風期間沿海地區民眾應避免前往海邊活動，機車騎士及高架道路行車需特別注意側風影響。各地民眾應隨時留意最新天氣預報，做好防風防雨準備。

