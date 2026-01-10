8縣市低溫特報！冷氣團晚間殺到 低溫恐跌破10度

氣象署發布8縣市低溫特報。（圖：氣象署網站）

氣象署今天（10日）發布低溫特報，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晚至明日上午北部、東北部及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：新北市、基隆市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象署指出，今天輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，中部以北及宜蘭低溫普遍為9至11度，其他地區12至15度，局部空曠或近山區河谷氣溫更低，白天氣溫回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約18至20度，中南部及臺東22至24度，西半部日夜溫差大，早晚外出請注意保暖，晚起大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚也冷；白天各地大多為多雲到晴，傍晚起水氣稍增，東北部及東部有局部短暫雨，基隆北海岸、西半部山區及恆春半島也有零星降雨。離島天氣：澎湖晴時多雲，16至18度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖晴時多雲，11至15度。

廣告 廣告

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今天白天氣溫略升，傍晚起至12日清晨、另一股冷空氣再補充南下，西半部晴朗、迎風面雲量略增、東半部轉局部短暫雨。今晚、明晨輻射冷卻減弱，氣溫反而略升，但仍偏低，明天白天、氣溫略降，明晚、12日晨因輻射冷卻增強，氣溫再略降。

吳德榮表示，12日白天起至16日各地大多晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫逐日回升，但因輻射冷卻偏強、連日的早晚氣溫、仍很低，且日夜溫差擴大，幾乎持續一整週、氣溫日夜的變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

吳德榮指出，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，可能成颱；氣候資料顯示，西北太平洋發生1月颱並非異常，只是比較少見，侵台未曾發生過。