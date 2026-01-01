8縣市低溫特報「探10度以下」 明晚起至週六晨恐剩8度

入夜後冷空氣報到，全台各地氣溫將明顯下降。（示意圖／侯世駿攝）

中央氣象署今天（1日）上午10時許針對8縣市「低溫特報」，因強烈大陸冷氣團南下，明天（2日）及週六（3日）新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣非常寒冷，有持續10度或以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意禦寒。氣象署預報員劉沛滕則指出，下週一（5日）將有另一波冷氣團南下，預估會冷到下週四（8日）。

氣象署今上午10時49分發布「低溫特報」，今強烈大陸冷氣團南下，明天及週六強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今下午至明晚新竹以北局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

橙色燈號（非常寒冷）：

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

黃色燈號（寒冷）：

苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

廣告 廣告

低溫特報。（圖／中央氣象署）

劉沛滕表示，今天受強烈大陸冷氣團南下影響，北台灣白天溫度略有下降，整天濕涼轉濕冷天氣，其他地區降雨不明顯，但入夜後冷空氣侵襲，各地氣溫明顯下降；這波強烈冷氣團將影響至週六，週日（4日）氣溫略回升，但早晚受輻射冷卻影響偏低溫，日夜溫差較大，較冷時間點落在明晚到週六清晨，中部以北可能出現10度或10度以下低溫。

劉沛滕指出，今天雨量相比昨天有稍微減少，迎風面桃園以北、宜蘭降雨有短暫降雨，竹苗山區和中部山區仍有零星降雨，花東地區也有局部降雨機率，中南部和新竹、苗栗平地以多雲到晴天氣為主；明天水氣再略為減少，桃園以北、宜蘭為局部短暫陣雨，雨勢隨時間減緩，花東也有些降雨情況，中部以北高山地區有些水氣通過，將有零星降雨。

劉沛滕說，週六、日水氣更加減少，只有基隆北海岸、東半部才有一些降雨，大部分地區可見陽光；後續還有一波冷空氣，預計下週一又有大陸冷氣團次影響，不過這波冷氣團挾帶水氣不多，下週一、二（6日）僅桃園以北、東半部仍有局部降雨，後續水氣將持續減少。

氣溫方面，劉沛滕提到，今天開始受強烈大陸冷氣團影響，週六前相對較低溫，北台灣今白天氣溫持平，甚至逐漸下降，入夜後其他地區低溫明顯下降，這波強烈冷氣團比較冷的時間出現在明晚到週六清晨，各地低溫僅10到12度，中部以北可能出現8到10度低溫。

劉沛滕提醒，週日白天氣溫略微升，北部可達20至21度，中南部地區則在22至23度左右，但早晚因輻射冷卻低溫會較低，日夜溫差大，清晨可能出現12到14度低溫，日夜溫差接近約10度；後續還有一波冷氣團報到，預計影響3至4天，將是相對低溫的環境。

高山降雪部分，劉沛滕指出，今天溫度仍持續下降，目前尚無降雪狀況，明天溫度再下降，再有水氣配合，北部和東北部1500至2000公尺以上，有局部降雪機率，中部和東部3000公尺左右高山也有降雪機率。要小心的是，明天至週日山區路面易結冰，提醒民眾登山時要注意安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

演習吃大餐1／圍台軍演持續中 管碧玲偕大票海巡官員爽嗑五星饗宴

250元二手包驚見「隱藏寶物」！她伸手摸到這條 賣出爽賺150倍

演習吃大餐2／軍演正烈海委大官爽吃老饕宴 學者憂美方搖頭放生台灣