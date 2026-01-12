8縣市低溫特報！新竹縣關西鎮7.3度 下波強冷空氣報到時間曝

氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨至上午北部、花蓮及金門有10度以下氣溫發生的機率。（圖：氣象署網站）

氣象署發布低溫特報！今天（13日）大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨至上午北部、花蓮及金門有10度以下氣溫發生的機率。黃色燈號（寒冷）：新北市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、金門縣，請注意。今晨本島平地最低溫：新竹縣關西鎮7.3度。

氣象署指出今天各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度，清晨低溫，北部、宜蘭低溫12、13度，其中新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至2度，天氣方面，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區及宜蘭地區有零星短暫雨，但下半天起北方乾空氣南下，環境水氣逐漸減少。離島天氣：澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，11至19度，馬祖晴時多雲，11至16度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天各地轉晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫漸升，白天北舒適、南微熱，早晚偏冷。明天至週五各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下暖如春，因輻射冷卻強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。週六至下週一西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一大台北轉有局部短暫雨機率。下週二至下週四另一波強冷空氣南下，但影響時間及強度還要觀察。

吳德榮指出，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、週五成颱機率調高至70%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並逐漸減弱消散，與1月未曾有颱風侵臺的氣候資料吻合，但是否造成迎風面水氣增多的間接影響？模擬還在調整持續觀察。