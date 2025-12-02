南部中心／鄭博暉、陳姵妡 台南報導

全台八縣市，週二大停水，台南市有18個行政區停水39小時，一共有32萬多戶受影響，自來水公司除了提醒用戶提前儲水備用。也在許多區域，都預先安置了行動水塔備用，許多用水相關的業者，也提前儲水備用或是休息幾天，來度過缺水的這段時間。





8縣市大停水! 多區設"行動水塔" 部分業者公休

全台八縣市，週二大停水，包含新北、桃園、台中、雲林、嘉義縣、台南、高雄跟屏東都有部分地區停水。（圖／民視新聞）

一聽說要停水，洗車場生意立刻受影響，民眾來洗車的計畫延後，店家趁著還有水，義務性的幫警車，免費洗個澡，店裡的儲水有多少，生意也就做多少。汽車美容執行長郭之誠：「基本的水塔之外，我們還有一些應急的水桶，來作儲水裝置，洗車機經過霧狀的，所以他的用水會比較少。」台南市市區里的東區，是停水範圍最大的區域，人口稠密的大智里，水公司也提前運來大水桶，預計讓民眾應急。臺南市東區大智里里長黃日新：「我們這個里，可以說舊部落，跟新社區的結合，所以人口數又很多，這個加水站，讓大家以備不時之需。」臺南市東區區長黃炳元：「停水的部分有40個里，另外減壓的部分有兩個里，所以總共在東區，我們目前盤點，總共設置有42個取水站，隨時地去提供民眾的取水。」

台南就有18個行政區停水39小時，共有32萬多戶受影響。（圖／民視新聞）





另一方面有的店家因為停水，也只好貼出告示公休，玉井區雖然停水的區域不大，飲料店也只能有多少水，作多少生意。飲料店業者李先生：「今天暫時還有辦法，明天因為我們有水塔的關係，所以明天就不知道了，就做到沒水為止。」至於雞排店因為沒水，很無奈也只能乾脆休假。雞排店業者：「因為營業完都要洗，全部都要洗到乾淨，沒水就不能洗，就乾脆休假。」全台八縣市，週二大停水，包含新北、桃園、台中、雲林、嘉義縣、台南、高雄跟屏東都有部分地區停水，其中台南就有18個行政區停水39小時，共有32萬多戶受影響，自來水公司除了提醒用戶提前儲水備用。也在許多區域，都預先安置了行動水塔備用。預計受影響的情況，會在3號午後更明顯，部分旅宿業者即使有水塔儲水，泳池等耗水設施，也會有停用的方式因應，這兩天的停水，需要民眾的共同配合。

