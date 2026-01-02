8縣市非常寒冷！新竹體感僅5度 5日再一波冷氣團南下

強烈大陸冷氣團襲台，全台「凍番薯」！中央氣象署預測今（2日）清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10度、11度左右，4日強烈大陸冷氣團稍微減弱，下周一（5日）又一波冷空氣接力，讓台灣人在1月上旬徹底感受冬天的威力。

8縣市亮橙色燈號 新竹體感僅5度

根據氣象署資料，這波強烈大陸冷氣團威力驚人，預測清晨中部以北及宜蘭低溫普遍約10度、11度左右，南部地區約12度，花東低溫約13至14度，其中高雄以北、宜、花及金、馬局部空曠地區及近山區平地將有局部10度以下低溫發生的機率。

另外，氣象署針對新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣，發布低溫特報「橙色燈號」（非常寒冷），有持續10度左右以下氣溫發生的機率，請注意防範。

值得注意的是，新竹縣市因風速與濕度影響，體感溫度預測僅剩5度，苗栗也僅有6度，連江縣體感溫度甚至可能出現0度的極端低溫。

前氣象局局長鄭明典也提醒，花蓮以南的東部，附近海溫較高，加上風向和地形幾乎平行，氣溫相對較緩和，恆春受地形屏障，有落山風，但是東北風卻吹不到，這樣的氣溫，北部人覺得冷，中南部可能感覺更冷，因為中南部平常氣溫較高，比較不習慣這樣的低溫。所以在低溫提醒上，中南部要特別注意清晨的低溫。

前氣象局局長鄭明典特別提醒中南部要留意這波低溫。（圖／FB@鄭明典臉書）

週日短暫回暖 下周一冷空氣補刀

雖然4日強烈大陸冷氣團會稍微減弱，白天高溫有望回升至19到22度，民眾可能感覺陽光露臉、氣候舒適，不過，很快的下周一（5日）下半天開始，另一波強烈大陸冷氣團將「無縫接軌」南下。

氣象署表示，這波冷空氣的影響時間更長，最冷時間點預計落在下週三、週四四（7日、8日），其低溫表現將與本週末這波相當。

乾冷多地多雲到晴 追雪族恐要失望

由於這波冷空氣性質偏向「乾冷」，除了基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部零星降雨外，全台大部分地區為多雲到晴，這種天氣型態極易引發輻射冷卻效應，導致中南部日夜溫差可達10度以上。

對追雪族來說，這並非好消息。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，雖然氣溫夠低，但因水氣嚴重不足，高山地區降雪機會較低，僅可能出現結冰或冰霰現象。