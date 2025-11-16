8縣市17日分區停水！最長達10小時 名單一次看
根據台灣自來水公司官網公告，全台多地將於11月17日實施分區停水作業，涉及桃園、新竹、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東與澎湖等8個縣市。多數地區停水時間將超過8小時，為防範不便與意外，自來水公司提醒民眾提前儲水，並於停水期間關閉抽水馬達電源，以免發生火警或汙水倒灌等安全事故。
此次停水主要為配合管線汰換、斷管連接或水量計建置工程。以下為各地停水時間與範圍說明：
●桃園市
停水時間：10:30－17:30
地區：龜山區長慶一街、長慶二街
原因：辦理用戶新舊管線接連工程
●新竹縣
停水時間：13:00－16:00
地區：竹北市新國里、新崙里、新社里、竹義里等4里
原因：新光街226巷進行新裝斷管連絡施工
●雲林縣
停水時間：08:00－18:00
地區：北港鎮光明路
原因：辦理光明路段汰換管線工程
●嘉義縣
停水時間：08:00－17:00
地區：民雄鄉豐收村好收1之5號至148之6號，豐收牌樓以北，警察局北側水利橋以南，悅氏礦泉水以西，好收72之18號以東，範圍巷弄
原因：豐收村汰換管線施工，部分末端地區水壓回穩將延後約1小時，遇雨順延
●台南市
停水時間與地區：
08:00－18:00：安南區北安路、長和路、安和路及其巷弄
09:00－17:00：學甲區中洲里、北門區文山里
08:00－17:00：佳里區中興街、佳南路、鎮山街
09:00－17:00：鹽水區中正路、康樂路部分門牌
09:00－17:00：永康區大橋一街、二街部分區段
原因：進行多項管線汰換與配合污水下水道工程施工
●高雄市
停水時間與地區：
08:00－16:00：林園區中正路、力行路、北汕二路、北汕路、占岸路、東汕路、西汕路
08:30－17:30：橋頭區瑞祥一至五街
原因：汰換老舊管線工程，橋頭區為期兩個月，停水範圍每日滾動式調整
●屏東縣
停水時間與地區：
08:30－17:00：屏東縣枋寮鄉人和村、地利村、天時村/中華路以南/臨海路以東/中正大路以北/沿山路一段以西。
08:30－16:00：屏東縣枋寮鄉、內寮村/中正大路以北、北勢溪以南。
原因：辦理分區計量建置工程埋設水量計，遇豪雨或颱風假順延
●澎湖縣
停水時間：09:30－16:30
地區：馬公市中正路、中華路、介壽路、信義路、光復路、北辰街、大智街、忠孝路、文光路、文化路、文康街、新村路、明遠路、樹德路、民族路、水源路、治平路。
原因：進行「民生路等汰換管線工程」斷管連接作業
