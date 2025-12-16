8萬人次熱血見證 全台最大極限體能盛典台中落幕

cnews124251216a01

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

全台規模最大、亞洲獎金最高的綜合體能賽事，2025全球極限體能鋼鐵大賽12日至14日連續3天在台中盛大舉行，來自全球12個國家的頂尖好手、共計2,500名選手齊聚台中，展開年度最具份量的體能最終對決。台中市副市長黃國榮代表市長盧秀燕到場觀賽並親自頒獎，盛讚選手展現世界級競技水準，表示台中能成為國際頂尖賽事舞台，象徵城市承接大型國際活動的整體能量持續提升。

黃國榮表示，本屆賽事不僅競技強度高、賽程極具觀賞性，更以多元內容打造全民參與的運動嘉年華。無論是參賽、觀賽、參觀健身博覽會或參與推廣課程，皆可參加抽獎活動，今年更加碼送出長榮航空歐美單人來回機票作為最大獎，成功引發現場熱烈回響，期盼市民透過運動累積健康，也在城市活動中感受台中的熱情與活力。

台中市運動局指出，鋼鐵大賽以高挑戰性聞名，今年賽制全面比照國際規格，吸引多國菁英與職業選手來台角逐最高榮耀，競爭激烈程度堪稱歷年之最。最終菁英組前五名分別由韓國、香港、台灣、俄羅斯及日本選手奪得，堪稱一場世界級體能對決。其中，台灣選手朱宇森、林力瑋、洪寀睿、陳宜欣在強敵環伺下穩定發揮、挺進頒獎舞台，充分展現台灣體能訓練實力與國際接軌成果。

今年活動結合高峰論壇、正式競賽、健身博覽會及全齡推廣課程，形成完整且多元的運動體驗鏈。運動局表示，兩日活動累計吸引超過8萬人次到場參與，市府廣場及周邊商圈人潮絡繹不絕，明顯帶動餐飲、旅宿、零售與運動產業消費動能，為台中創造逾億元觀光產值。透過國際級賽事成功落地，整合運動、觀光與商業三大能量，不僅掀起綜合體能運動風潮，也進一步提升台中作為「運動城市」的國際辨識度。

本屆賽事由運動局統籌辦理，並結合交通、警消、衛生、觀旅、新聞等多個局處跨域合作，歷經多次整合會議與場地實地勘查，從賽事安全、救護配置、交通疏導、觀賽動線到場域布置，皆以國際賽事等級規格執行。市府也感謝來自國內外的選手、觀眾與市民朋友共同參與，讓台中成為年底最受矚目的體能運動焦點。

頒獎典禮出席貴賓包含副市長黃國榮、立法院副院長江啟臣、運動局長游志祥、中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽、長榮航空客運營業本部臺中辦事處經理卓秋君、Cross Fit 總部東南亞區經理Julia Maree、曼谷 Throwdown 賽事代表Scott、菲律賓 Kali’s Game 代表Sunny；另外立法委員廖偉翔、市議員黃守達、李中和陳廷秀也派代表到場共襄盛舉。

照片來源：台中市政府提供

