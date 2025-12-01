8萬人研究證實！多吃「1食物」延緩老化 護心又抗發炎

記者鄭玉如／台北報導

若想追求健康老化，就要從飲食下手。腎臟科醫師江守山表示，一項研究發現，多攝取富含類黃酮的食物，例如黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果等，有助於維護血管健康、減少炎症，進而延緩老化速度，預防認知能力下降和身體機能衰退。

江守山在臉書粉專指出，澳洲伊迪斯科文大學的研究員分析8.6萬人，長達24年的數據，了解類黃酮（一種存在於植物中的抗氧化劑）對健康的影響。發現攝取最多類黃酮的女性，其虛弱風險比攝取量最少的女性低15%，身體機能受損的風險低12%，出現心理健康問題的可能性降低12%。

廣告 廣告

而類黃酮雖對男性認知能力下降也有保護的作用，但效果不如女性明顯，研究人員推斷，該差異可能與追蹤時間長短有關。他建議，每天食用3份富含類黃酮的食物，例如紅酒、黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果及顏色鮮豔的蔬果，如綠葉蔬菜、漿果。

江守山補充說明，研究團隊認為，類黃酮能減少氧化壓力和炎症，維護血管健康，有助於維持骨骼肌質量，上述對於預防老年體弱、保持身體機能和心理健康都至關重要。

更多三立新聞網報導

橘子白絲不要剝？營養師揭「6大好處」：降血脂、穩血糖！3種人別吃太多

誰會買？流感新藥1顆近900元 流感藥市場引爆「新舊混戰」

水餃也漲價！台北最強水餃店「巧之味」干貝水餃1顆10元 老闆：撐不住

愛吃紅肉恐害失智！醫推「1類食物」護大腦、提升記憶力

