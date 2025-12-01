8萬人研究證實！多吃「1食物」延緩老化 護心又抗發炎
記者鄭玉如／台北報導
若想追求健康老化，就要從飲食下手。腎臟科醫師江守山表示，一項研究發現，多攝取富含類黃酮的食物，例如黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果等，有助於維護血管健康、減少炎症，進而延緩老化速度，預防認知能力下降和身體機能衰退。
江守山在臉書粉專指出，澳洲伊迪斯科文大學的研究員分析8.6萬人，長達24年的數據，了解類黃酮（一種存在於植物中的抗氧化劑）對健康的影響。發現攝取最多類黃酮的女性，其虛弱風險比攝取量最少的女性低15%，身體機能受損的風險低12%，出現心理健康問題的可能性降低12%。
而類黃酮雖對男性認知能力下降也有保護的作用，但效果不如女性明顯，研究人員推斷，該差異可能與追蹤時間長短有關。他建議，每天食用3份富含類黃酮的食物，例如紅酒、黑巧克力、茶、洋蔥、紫甘藍、柑橘類水果及顏色鮮豔的蔬果，如綠葉蔬菜、漿果。
江守山補充說明，研究團隊認為，類黃酮能減少氧化壓力和炎症，維護血管健康，有助於維持骨骼肌質量，上述對於預防老年體弱、保持身體機能和心理健康都至關重要。
