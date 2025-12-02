8萬人研究證實！富含「類黃酮食物」讓虛弱風險降15%

澳洲一項歷時24年、涵蓋8萬多人的大型研究顯示，多吃莓果、洋蔥等富含類黃酮的食物，不僅能保護心血管、降低發炎反應，還能對抗老化導致的身體機能下降，尤其對女性效果更為顯著。

研究發現多吃莓果、洋蔥等富含類黃酮的食物，不僅能保護心血管、降低發炎反應。（示意圖／Pixabay）

腎臟科醫師江守山在臉書粉專分享了這項研究成果，指出澳洲伊迪斯科文大學的研究團隊分析了8萬6430人長達24年的健康數據，其中包括6萬2743名女性。

研究主要探討類黃酮這種存在於植物中的抗氧化劑對促進健康與延緩老化的影響。類黃酮是一種天然存在於許多植物中的化合物，具有強大的抗氧化特性，被認為能夠對抗人體老化過程。

廣告 廣告

研究結果令人振奮，江守山表示，攝取最多類黃酮的女性，其虛弱風險比攝取量最少的女性低了15%，身體機能受損與心理健康問題的風險也各降低了12%。雖然類黃酮對男性認知能力下降也有保護作用，但效果不如女性明顯，這一點值得後續研究進一步探討。

類黃酮能減少身體的氧化壓力和炎症，維護血管健康，甚至有助於維持骨骼與肌肉的質量。（圖／Photo AC）

針對如何在日常生活中增加類黃酮的攝取，江守山引述研究人員的建議，表示經常食用富含類黃酮的食物可以有效對抗常見的衰老症狀，如虛弱、認知能力下降和身體機能衰退。專家建議每天食用3份富含類黃酮的食物，例如黑巧克力、茶、適量紅酒，或是洋蔥、紫甘藍、柑橘、綠葉蔬菜、莓果等色彩鮮豔的蔬果。

江守山解釋類黃酮發揮作用的機制，他表示研究團隊認為類黃酮能減少身體的氧化壓力和炎症，維護血管健康，甚至有助於維持骨骼與肌肉的質量。這些效果對於預防老年體弱、保持身體機能和促進心理健康都非常重要，尤其在現代人普遍追求健康長壽的背景下，這項研究提供了重要的科學依據。

延伸閱讀

大腸鏡前該吃什麼？營養師公開「低渣飲食」清單避踩雷

民進黨初選激鬥不只高雄、台南 彰化縣也爆「蓋布條」奧步

名媛黃廉盈開撕前夫夏天倫 自爆淨身出戶還11間房