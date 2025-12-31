8萬Uber Eats外送員看過來 《外送專法》取消疊單差多少？

不到2週前，Uber Eats 台灣總經理李佳穎對全體用戶發出預告信件，說明即將發出調查信件了解用戶與商戶想法。

不到2週前，Uber Eats 台灣總經理李佳穎對全體用戶發出預告信件，說明即將發出調查信件了解用戶與商戶想法，昨（30）日下午，Uber Eats就火速發布新聞稿揭露調查結果，同時製作出「懶人包」讓各界了解Uber Eats視角下的《外送專法》可能狀況。

Uber Eats製作懶人包，為《外送專法》帶來的影響進行發聲。（uber eats提供）

使用過Uber Eats的消費者一定知道，Uber eats利用「疊單」機制讓外送人員在遞送訂單的路上，可以增加取餐及送餐點，讓消費者能以較低的訂單價格取得多個免運費訂單。

而對於Uber Eats來說，「疊單」是一兼二顧，不僅是讓消費者增加訂單、消費金額，也順勢提升外送人員的接單量，讓一趟路程的經濟效益獲得提升，Uber Eats自然也受益。

Uber Eats製作懶人包，為《外送專法》帶來的影響進行發聲。（uber eats提供）

一旦取消「疊單」，Uber Eats試算出外送員的報酬的差別所在，以現行可以疊單的機制下，順路配送2張訂單若是花費30分鐘、賺取123元下，新法下拆單2張訂單配送則會需要50（20+30）分鐘、賺取204元，也就是說，時間彈性變差、配送效率也變差。

不過，更有可能的是，消費者不再順便疊單，僅消費1單，減少等待的時間也降低開支，倘若再調升收費，恐將迎來一波退訂潮，此演變對Uber Eats來說會是大傷，簡單說，就是營運開支增加、收入卻減少。

Uber Eats是台灣Uber金雞母，Uber Eats自然得找生路，從Uber營運長於2025年12月中閃電來台，再到李佳穎發出給全體用戶的信件，展開一連串的調查作業，並於1週內公布調查結果，在在都是Uber Eats想自行發聲的證明。

據Uber Eats針對疊單的調查結果顯示，近6成（59.6%）的消費者指出，若《外送專法》通過後平台不再有誘因使用「疊單」外送的狀況下，將因潛在的費用增加或等待時間變長，而減少或不再使用外送平台服務。

同時，Uber Eats也公布，接近9成（87.8%）的商家一致認同「費用增加」是未來最擔心的變數。在消費者端，平台難以吸收的新增成本也可能反映在費用上，近5成（47.7%）的消費者擔心，專法實施後新的外送產業規則，將影響既有的生活節奏。

