8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警

▲營養師提到，代謝變慢的常見原因包括，肌肉量不足、睡眠不足、壓力太大、飲食不均衡等。（示意圖／取自pexel）

[NOWnews今日新聞] 明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉多、變細軟，容易便秘、膚況變差時，就要留意。可透過水分攝取、每餐補足蛋白質、避免極端式節食等幫助提升代謝。

對於代謝變慢，高敏敏說，像是體重難下降，同樣的飲食量，反而更容易把熱量轉成脂肪囤積；容易疲累、手腳冰冷、肌肉量下降、頭髮掉多、變細軟、容易便秘、膚況變差、容易水腫等要留意。

常見代謝變慢7原因 營養師：多喝水、不要極端節食

高敏敏指出，代謝變慢的常見原因包括，肌肉量不足、睡眠不足、壓力太大、飲食不均衡、甲狀腺功能低下、年紀開始上升、久坐缺乏活動。

但要如何提升代謝，高敏敏建議，每餐補足蛋白質，可幫助維持肌肉量，且因為高纖與天然食物可以穩定血糖、改善腸道環境，建議可攝取高纖原型食物，讓代謝運作順暢。

至於缺水會讓循環變慢，高敏敏說，喝足夠的水可幫助身體排出廢物，提高熱量消耗，並避免極端節食，以免代謝愈慢、容易變胖。營養師建議，運動方面，每週固定做重訓、每天多走路、維持規律睡眠，並適度放鬆心情、降低壓力。

高敏敏認為，只要養成正確飲食及生活習慣，身體其實就能慢慢回歸到輕盈又順的狀態。

