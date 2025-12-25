8車連環撞！耶誕節不平安 國道1號彰化路段8人輕傷送醫

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今天(25日)是行憲紀念日，國道1號彰化路段今天傳出8車連環撞意外，造成8人輕傷送醫，其中7人送往台中烏日林新醫院，1人送往台中南屯林新醫院，所幸都沒有生命危險。

彰化第一消防大隊表示，這起意外發生在今天上午11時許，地點在中山高速公路北上196.1公里處，獲報到場發現共有8車追撞，沒有人員受困，共出動4輛救護車與8名消防員到場，而送醫8名患者都是自行上救護車，全數送往台中市的醫院就治。

不過，這起意外因為是8車連環撞，也一度造成後方車輛回堵，如今車流已恢復正常。

