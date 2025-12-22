8軍團指揮官主持人力成長策略研討會 精進招募留營成效

記者葉軒瑜／綜合報導

8軍團指揮官劉中將昨日主持114年兵力暨115年人力成長策略研討會，召集高勤官、處組長及各單位主官現場與會，針對單位編現比、招募成效執行及官兵留營進行研討，期將「科學化」分析評估及「企業化」提升效率導入管理，以強化多元招募及留營策略，穩定人力成長。

劉指揮官表示，兵力為部隊整體戰力之基礎，各單位主官應展現良好領導統御，落實官兵生活照顧，營造優質團隊氛圍，藉訂定明確階段目標和分析人員素質，精進整體招募留營策略；「一人不為功，團隊最重要」，劉指揮官強調，招募工作仰賴團隊分工合作和經驗傳承，期勉各單位持續檢討與策進，有效發揮團隊力量，凝聚榮譽士氣，戮力達成兵力成長目標。

8軍團指揮官劉中將主持114年兵力暨115年人力成長策略研討會，期勉各單位戮力達成兵力成長目標。（8軍團提供）