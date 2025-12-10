8軍團指揮官主持戰敵情會報 厚植部隊戰力

記者連琳／綜合報導

8軍團指揮官劉中將昨日主持12月份第2週擴大戰敵情會報，首先表揚近期危安防處有功人員，肯定單位在掌握官兵心緒、預警通報及危安事件處理的表現，接續由各處、組報告近期任務執行及督管情形，透由明確分工、妥適人力運用及資源整合，為各項任務做好周延準備。

劉指揮官表示，各單位應針對「人力成長」、「裝備妥善」、「訓練績效」及「軍紀安全」逐一檢視及精進，以擬定具體作法及未來規劃，有效達到預期目標；另嚴防械彈、裝備及各項機密資料遺缺，以「不能掉」、「不會掉」及「不敢掉」為原則，落實勤前教育與督管責任，完善風險管控，杜絕管理罅隙，確維部隊紀律與安全。

劉指揮官強調，各級幹部應持恆要求內部管理，落實官兵軍法紀、理財觀念與保密等宣教，有效防範毒品、賭博及不當借貸等違失行為，另健全官兵生活照顧，掌握單位人員心緒狀況，並建立綿密家屬聯繫管道，使單位在安全基礎上，能專注戰訓本務，厚植部隊整體戰力。

8軍團指揮官劉中將主持擴大戰敵情會報，表揚危安防處有功人員的表現。（8軍團提供）