8軍團指揮官主持打詐策進研討會 消弭危安

8軍團指揮官劉中將日前主持打詐規劃與策進作為研討會議，召集高勤官及處、組長與會，透過數據分析檢視涉詐案件態樣，擬定具體防範作為，期能預先察覺可疑違常及高風險對象，避免官兵遭詐涉法，維護部隊安全與純淨。

劉指揮官表示，打詐策略應著重源頭防制和即時阻斷，要求各級幹部持續落實知官識兵，運用「目標管理、階段管制」手段，建立正確理財觀念，讓官兵「不能做」、「不會做」、「不敢做」，確實貫徹打擊詐騙、杜絕不法之決心。

此外，劉指揮官要求各級幹部加強宣導「國軍官兵急難貸款」方案，讓官兵了解並善加利用，藉合法管道紓解臨急財務需求，使其無後顧之憂，進而戮力戰訓本務工作，守護國家與人民安全。

