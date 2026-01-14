8軍團指揮官主持軍務會報 厚植整體戰力

記者張雅淳／綜合報導

陸軍8軍團指揮官劉中將昨日主持1月份軍務會報，轄屬單位主官及士官督導長現場與會。劉指揮官首先頒獎表揚憲兵連落實門禁查察人員，接續安排「反詐宣導及防詐意識」、「中共滲透態樣」及「新聞輿情研析」等專題報告，期透過重要議題研討，提升各級幹部詐騙防制、敵情認知及輿情應處能力，使部隊穩定成長，持續提升整體戰力。

劉指揮官表示，各級主官應重視績效管理，透過數據分析檢視年度工作成效，掌握異常指標與高風險項目，落實策進作為，確保各項工作均能依照既定期程達成目標；並要求各單位持續落實軍法紀教育、保密宣教、防範毒品與不當借貸作為，堅定部隊打擊不法的立場，維護部隊純淨，厚植整體戰力。

劉指揮官強調，守護國家安全「一個都不能少」，各級主官應強化風險管控機制，透過數據分析發掘問題，據此找出改善方法，達到零傷亡、零危安之目標，確保官兵在身心安全無虞的前提下，戮力投入戰訓本務，持續精進部隊整體作戰效能，為守護國家安全奉獻心力。

8軍團指揮官劉中將主持1月份軍務會報，勉勵各級主官重視績效管理，厚植整體戰力。（8軍團提供）