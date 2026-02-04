8軍團指揮官主持軍紀安全研討會 杜絕危安潛因

記者謝承宏／綜合報導

8軍團指揮官劉中將昨日主持春節暨228連假軍紀安全研討會，召集高勤官、處組長及各單位主官參加，會中公開表揚執行危安防處有功人員，並透過專題報告，共同研討軍紀案例態樣、分享部隊管理經驗，期藉由檢視肇案成因與潛在風險，研擬具體防範作為，周延各項軍紀安全維護工作。

劉指揮官強調，主官應持續落實各項戰備整備作為，帶領部屬熟悉作戰計畫，確保部隊具備執行作戰計畫之能力，並保持高度警覺、加強戒備，俾利面對突發狀況時，能立即出動遂行作戰任務；同時叮囑幹部必須發揮良好領導統御，完善人員訓練規劃與輔導關懷，時刻掌握部隊動態，針對高風險訓項或任務，做好風險管控，杜絕危安潛因，確維部隊戰力不墜。

「一人把關一處安，眾人把關穩如山。」劉指揮官勉勵官兵，部隊安全須仰賴全體官兵共同維護，司令部為防範敵諜滲透破壞，製播「共諜設陷威脅短影音」，讓官兵了解常見的利誘與詐騙態樣，要求各單位透過全方位、多元化之靈活手段運用宣教，建立所屬正確觀念，主動檢舉、反映違常，維護部隊純淨；並叮囑各單位執行任務應秉持「計畫行事、專人專責、落實檢查、任務提示」核心精神，完善風險管控，消弭潛在危安，全力達成軍紀安全零危安的目標。

8軍團指揮官劉中將主持春節暨228連假軍紀安全會議，強化軍紀安全維護。（8軍團提供）