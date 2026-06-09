8軍團指揮官勉陸官應屆畢業生 勇於承擔責任

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記者葉軒瑜／綜合報導

8軍團指揮官劉中將昨日前往陸軍官校勉勵應屆畢業生，藉由部隊實務經驗分享，說明基層幹部職責、部隊管理及領導統御要領，協助畢業生了解未來任官後所面臨的挑戰與責任，並以自身軍旅歷程的心得與體悟，勉勵畢業生善用素質分析、建立部隊經驗數據資料庫，透過科學及數據化方式，有系統的管理部隊，並秉持從軍初衷、勇於承擔責任，持續精進本職學能與領導統御能力，奠定領導幹部扎實基礎。

劉指揮官表示，畢業分發後將正式肩負領導責任，應以長遠眼光規劃軍旅生涯，從被動學習轉變為主動思考與積極作為，透過不斷學習及向資深幹部請益，累積專業職能與實務經驗，並強調領導者應具備「專業上靠得住、做事上扛得住、帶人上讓人員願意跟隨」的核心特質，強化規劃組織、溝通協調及解決問題等能力，建立團隊共同願景與奮鬥目標，給予官兵明確方向，並以身作則帶領官兵成長，與官兵生活、訓練在一起，凝聚部隊向心；同時落實任務式指揮精神，使官兵充分理解任務目的與指揮官意圖，即使面臨通訊中斷或戰場環境變化，仍能依任務需求獨立判斷、持續遂行任務，厚植部隊堅實戰力。

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此外，劉指揮官提醒，安全是部隊管理的首要原則，執行任務時務必落實風險管控與各項安全檢查，並秉持關懷官兵、帶人帶心的理念經營部隊；同時建立正確理財觀念、培養正當休閒活動與良好抗壓能力，在兼顧家庭與工作責任下穩健成長，持續精進自我，成為足以託付重任的優秀幹部，為國軍建軍備戰工作貢獻心力。

8軍團指揮官劉中將勉勵陸軍官校應屆畢業生，持續精進本職學能與領導統御能力，奠定領導幹部扎實基礎。（8軍團提供）