8軍團指揮官視導部隊 勉精進運作效能

8軍團指揮官劉中將昨日率政戰主任及各處、組長前往75資電群、43砲指部、203旅及137旅，召集重要幹部進行工作指導，針對人力成長、裝備妥善、訓練績效及軍紀安全等重點，分享自身部隊管理與實務經驗，勉勵幹部運用「科學化」分析評估及「企業化」提升效率，精進整體運作效能，奠定堅實戰力基礎。

劉指揮官表示，各級幹部應在既有良好基礎上，善用素質分析與任務簡報，用數據審視「人、裝、訓」3個層面，進而掌握單位人員編現與素質、管制主戰裝備妥善和修復進度，以及建立訓練成效分析與資料數據庫，並透過訂定明確階段目標、盤點現有資源及發掘危安潛因，落實官兵生活照顧，掌握單位人員心緒狀況，強化風險管控作為。

「人命關天，一個都不能少」，劉指揮官強調「生命無價」，要求各單位主官應運用專業知識、經驗、能力和自身之特質，正向影響部屬，展現良好領導統御，官兵在哪，主官就在哪，生活、工作、訓練在一起，以凝聚單位團結向心；並勉勵各級幹部持續帶領部屬落實訓練、防杜危安，提升部隊整體戰力，達到守護南疆，捍衛民眾安全之目標。

