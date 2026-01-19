8軍團指揮官視導117旅 厚植防衛作戰能量

記者葉軒瑜／綜合報導

8軍團指揮官劉中將昨日率各處、組長前往步兵117旅實施視導暨工作指導，以專題報告傳達國軍「為戰而訓」理念，引導幹部思考遂行作戰任務所需具備的關鍵能力，並針對單位應加強處，規劃相應訓練項目，透過實戰化訓練，讓部隊在面對複雜情勢與突發狀況時，具備即時應處與持續作戰能力。

劉指揮官表示，各單位應善用素質分析，全面檢視「人力成長」、「裝備妥善」、「訓練績效」及「軍紀安全」等工作成效，將成果量化為具體數據，透過「目標管理、階段管制」，精準掌握重點，達成預期目標；劉指揮官並叮囑各級幹部，應持續展現良好領導統御，帶領部屬戮力戰訓本務，提升部隊戰力，厚植整體防衛作戰能量。

廣告 廣告

8軍團指揮官劉中將前往步兵117旅視導暨工作指導，引導幹部思考遂行作戰任務所須具備的關鍵能力。（8軍團提供）