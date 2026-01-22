8軍團指揮官視導43砲指部 勉強化即時應處能力

記者張雅淳／綜合報導

陸軍8軍團指揮官劉中將日前率各處、組長前往43砲指部視導暨工作指導，透過專題報告，提醒部隊訓練應緊扣實戰需求，建立「為戰而訓」觀念，以及善用數據分析落實部隊管理，提升遂行作戰任務所需的關鍵能力，並藉由實裝、實地的實戰化訓練，強化部隊面對突發狀況時的即時應處與持續作戰能力。

「請大家思考，若是凌晨突然發布狀況，部隊是否能依時遂行作戰準備？」劉指揮官透過模擬想定，引導幹部共同研討與檢視各項應變作為，強化部隊訓練效能；並強調幹部應善用素質分析工具，全面檢視「人、裝、訓」3個層面，將各項工作成效具體量化，建立共同作戰圖像，使決策更為精準，精進領導統御與部隊管理，帶領官兵戮力戰訓本務，奠定整體防衛作戰堅實基礎。

8軍團指揮官劉中將視導43砲指部，期勉強化突發狀況即時應處與持續作戰能力。（8軍團提供）