8連霸「最久民代」心臟病逝！醫揭走路1徵兆是心臟殺手 5大保命
一生奉獻苗栗大西山地區、連任8屆的市民代表蘇文霸，昨日（11/5）凌晨驚傳不敵病魔辭世，享壽70歲。據悉，他長年受心臟疾病所苦，日前定期會期間，即使身體不適仍抱病質詢，會議結束僅兩天便與世長辭，令地方無限哀思。醫師警告，「溫差劇烈」時是心臟病發作的高峰，也別輕忽腳無力，恐是心衰竭危兆！
燃燒生命到最後一刻，8連霸代表抱病質詢成絕響
70歲的蘇文霸是苗栗市服務最久的民意代表之一，儘管長年為心臟疾病所苦，近期又因腿傷所擾，但在10/17至11/3的定期會與延會期間，即使身體不適，仍由太太扶持親自出席會議，並透過書面質詢表達意見，展現民意代表為民喉舌、鞠躬盡瘁的典範。
沒想到，在會議結束後短短兩天，蘇文霸的病情便急轉直下，相伴他參政一生的太太也證實蘇文霸突然離世。
回顧蘇文霸任內長期關心地方公共事務，一再爭取大西山地區8公尺寬度以下道路興闢，還有魚市場圍牆改建案，及西山聖帝廟環境改善案等，他的病逝讓苗栗市長余文忠、市代表會等地方人士紛紛表達哀悼不捨。
秋冬心臟病號暴增！醫：溫差急掉10度最致命
才剛脫離「有紀錄以來最熱10月」沒幾天，就傳出多位名人心臟病逝。為何才入秋冬季便心臟病發事件頻傳？台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，許多人以為心臟疾病是「氣溫最低」的時候最危險，但實際臨床數據顯示，真正的危險期是「溫差變化劇烈」的時候。尤其是一天之內溫差超過10度，急診的心臟病患就會暴增。
為什麼溫差會有這樣的影響？林謂文醫師解釋，當皮膚突然接觸到冷空氣，會刺激自律神經，導致血管瞬間收縮、血壓飆升、心跳加快。若血管本身就已存在問題，這第一波的衝擊就可能引發心肌梗塞、主動脈剝離或腦中風等致命急症。
別輕忽「腳無力」！醫：恐是心臟衰竭的偽裝系症狀
針對蘇文霸代表生前腿部受傷、無力的狀況，林謂文醫師特別提醒，許多心臟疾病患者，尤其是「心臟衰竭」，常常會以腳無力、極度疲倦為主要表現。
林謂文解釋，心臟衰竭會導致全身性的疲累、元氣大傷，患者自然會覺得沒有力氣走路。所以臨床上很多心衰竭等心臟疾病的患者常常有腳無力沒有辦法行走的症狀，很多心臟疾病的患者到最後都坐輪椅，或者是人家攙扶，需要助行器等等。
除了心臟疾病，也要考慮有沒有其他腦部方面的問題。林謂文說明，血管的疾病常被稱為「腦心血管疾病」，因為血管疾病往往都是腦血管出問題、心血管出問題、周邊血管也有問題等連在一起出現，所以心血管疾病患者如果莫名出現腳痛，除了考慮痛風問題，也要注意周邊血管有沒有堵塞、其他循環不良等等引起腳痛。
心臟保命5大護身符！醫囑：別自己亂調藥
想安然度過溫差變化劇烈的季節，林謂文醫師提供了「保命5大護身符」，提醒民眾務必遵守：
1.控制三高、規律服藥
高血壓、高血脂、高血糖患者，務必按時服藥，切勿自行增減藥量。同時應規律量測血壓，監控波動。
2.健康飲食「三低一高」
採行「低油、低鹽、低糖、高膳食纖維」的飲食原則，避免加工食品，吃火鍋時減少使用沾醬。
3.注意保暖
這是最直接也最重要的一點。不要以為自己「覺得不冷」就不用保暖，有些人如糖尿病患感覺反應遲鈍，即使吹風也可能不覺得冷，林謂文說，溫差變化大做好保暖，就能減少冷空氣對身體的衝擊與壓力。
4.規律運動、適度減壓
避免熬夜、過勞，尋找適合自己的放鬆方式。
5.戒菸戒酒
抽菸是心血管疾病最重要的危險因子之一。而飲酒後身體為了散熱，血管會擴張，可能導致血壓不穩，引發意外。因此必須戒菸、戒酒。
年輕時過勞，老來心臟買單！別輕忽隱形殺手
林謂文醫師感嘆，許多政治人物、演藝人員年輕時為事業打拼，長期處於高壓、過勞、日夜顛倒的生活狀態，這些都是心血管疾病的重大危險因子。年輕時的透支，往往會在年長時以心臟疾病的形式來「買單」。
他提醒，大家都很擔心「癌症是十大死因之首」，卻常忽略心臟疾病是國人十大死因的第二大死因，其致命性不容小覷。許多致命的心律不整或心肌梗塞，可能第一次發作就奪命。提醒大家除了要從年輕時就開始保養血管以外，別忽略溫差大時的保暖，預防心血管意外事件。
◎ 圖片來源／翻攝自蘇文霸臉書
◎ 諮詢專家／林謂文醫師
