8週逆齡2歲！最強抗老飲食曝光 還能抗發炎、穩定荷爾蒙
記者蔣季容／台北報導
飲食可能改變基因老化速度！家醫科醫師鄧雯心表示，研究發現，只要執行8週的飲食生活方案，就可以讓生物年齡逆轉2歲。包括多吃深色菜葉、十字花科蔬菜，每週至少運動5天、每次30分鐘等，都能幫助身體抗發炎、變年輕。
鄧雯心在臉書指出，有研究者設計了一個8週的飲食生活方案，找來43位受試者，並用甲基化時鐘（Horvath clock）作為「生物年齡」指標，結果發現介入組的生物年齡比控制組年輕了大約3年，介入組本身的生物年齡比介入前平均年輕約2年。
鄧雯心表示，文獻中介入方法是「8週飲食生活方案」，目標以抗發炎、穩定荷爾蒙、支持甲基化正常功能，與大眾想的健康飲食完全不一樣。方案如下：
一、飲食處方
每週建議肝臟類3份（1份約85g)，優先選用有機或放牧。雞蛋5至10顆，放牧、有機、Omega-3 加強更佳。
每日建議深色葉菜2杯（生、切碎、壓實），包含羽衣甘藍、瑞士甜菜、芥菜、菠菜、蒲公英葉等；不含蘿蔓、冰山、綜合沙拉葉。十字花科蔬菜2杯（生、切碎、壓實）。包含花椰菜、白花椰、抱子甘藍、小白菜、芝麻葉、芥藍、蘿蔔、蕪菁、蕪菁葉等。其他彩色蔬菜3杯，不含白馬鈴薯、玉米。甜菜1至2顆（中型）、南瓜籽4湯匙、葵瓜子4湯匙。
二、甲基化促進食物（每日至少選1項以上）
莓果半杯（約75 g）、迷迭香半茶匙、薑黃粉半茶匙、大蒜2瓣、綠茶2杯（沖泡10分鐘）、烏龍茶3杯（沖泡 10分鐘）。
三、動物性蛋白（每日）
約170g，草飼、放牧、無抗生素為佳。
四、低升糖水果（每日）
2份，例如莓果、奇異果、小蘋果、葡萄柚。
五、一般生活建議
優先選擇有機食材、充足水分、晚上7點到早上7點不進食（12小時禁食）、攝取健康油脂，如椰子油、橄欖油、亞麻籽油、南瓜籽油；避免添加糖、糖果、乳製品、穀物、豆類與豆製品；盡量減少使用塑膠容器。
六、補充品處方
PhytoGanix®（有機蔬果種子香草植物酵素與益生質混合配方）、UltraFlora® Intensive Care（含 Lactobacillus plantarum 299v）
七、運動處方
每天至少30分鐘，每週至少5天 ，強度達自覺最大強度的60%至80％。
八、睡眠處方
每晚至少7小時睡眠。
九、壓力管理處方
每天2次練習Herbert Benson, MD 所開發的呼吸練習。
更多三立新聞網報導
27年連鎖書店宣布熄燈！出清大拍賣 全館79折「文具1折起」
護腎又抗發炎！醫大讚1蔬菜 抗癌含量「多綠花椰菜50倍」
不只義大利？日本餐廳「共食」潛規則曝 台灣人吃拉麵曾踩雷
比綠茶更能瘦！「1飲料」喝完能量消耗飆10％ 還能抗發炎
其他人也在看
47歲蘇志燮為戲狠甩19公斤 深蹲與婉拒3食物 專家曝1關鍵不易復胖
以憂鬱眼神自成一格的47歲南韓歐巴蘇志燮（So Ji Sub），近期活躍在Neflix影集《無赦之仇》飾演報殺弟之仇的南基準一角。拍攝前他在短短幾個月內的時間，將原本95公斤的體重一路減掉19公斤，重健康2.0 ・ 8 小時前
「日常4毒」養出癌細胞！醫：少碰降50％罹癌風險 多聊天助排毒
罹患癌症並非偶然，除了基因因素外，飲食與生活習慣同樣決定風險。血液腫瘤科醫師廖繼鼎提到，台灣每3個人中有1人因癌症過世，多數人都很懼怕癌症，不過其實只要避開癌細胞最喜歡的4種養分，分別是糖毒、油毒、氧化毒與腸毒，有助於降低一半的罹癌風險。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
芝麻醬「這樣放」小心變一級致癌物！ 醫嚴厲警告：很多人每天都在吃毒
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染。根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。 正確儲存很重要 小心引發健康問題 嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李醫師懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐醫師指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。 使用保存都應注意 過期成分生風險 李翔豐醫師提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存常春月刊 ・ 2 天前
「使用瘦瘦針」大腸癌患者5年死亡率減半 BMI高者效果更顯著
被醫界稱為「瘦瘦針」的GLP-1類藥物，可能不僅有助減重，還與大腸癌死亡率下降有關聯。根據最新研究顯示，使用瘦瘦針的大腸癌患者，5年死亡率僅約15.5%，而未使用者則高達37.1%，差距超過一倍，此發現引發醫學界高度關注。中天新聞網 ・ 3 小時前
以為普通感冒！大叔發燒送醫「雙眼化膿」失明 醫示警：1個月已5例
綜合陸媒報導，55歲的陳叔（化名）來自茂名，身體一向良好，沒有慢性疾病，上月出現喉嚨痛、發燒，以為是普通感冒，自行服用退燒藥，未及時就醫。豈料病情急轉直下，他開始氣促、意識模糊，後被診斷為化膿性腦膜炎，於10月4日轉入深圳三院ICU，入院時已昏迷，完全依賴呼吸機...CTWANT ・ 20 小時前
少吃多動也沒用？她半年胖6公斤好冤枉！醫揭「圍更年期」真相：10招穩胰島素、甩脂不復胖
台灣女性平均約在50至53歲左右進入更年期，但往往步入40歲、尚未停經之前，就會因為荷爾蒙變化，導致身心疲憊、變胖加速，甚至「少吃多動」的減重鐵律都不適用，堪稱是女性特別辛苦的時期。減重醫師鄧雯心指出，這段時間被稱為「圍更年期」（Perimenopause），是女性由生育年齡過渡到停經的自然階段，涵蓋未完全停經、但已有熱潮紅、情緒起伏、失眠與掉髮等更年期症狀，或是剛停經1~2年的女性。處在這個階段的女性或許會覺得「呼吸也會胖」，但其實重點不是「少吃」，而是「吃對」。面對失控的體重、體脂肪與腰圍，她建議10要點管控飲食，包括餐與餐之間空腹、每天至少喝2000c.c.純水、咖啡盡量控制在1~2杯、避免奶製品等。持之以恆，就能健康瘦下來。幸福熟齡 ・ 1 天前
膽固醇太高別吃這種雞蛋！小心氧化膽固醇增加 血管發炎又變硬
膽固醇太高還可以每天吃雞蛋嗎？醫師表示，一天吃一顆雞蛋是沒問題的，但千萬不要用油煎或炸的方式，之前曾有研究發現，煎蛋裡面的「氧化膽固醇」會大幅上升，害血管發炎、變硬。 膽固醇太高可以吃雞蛋嗎？健康2.0 ・ 8 小時前
減重小心！4種「液體碳水」地雷公開，喝錯等於多吃半碗飯
許多人以為「喝的比吃的更清爽」，但不少看似健康、實際上含有高碳水的飲品，常常讓減重成效停在原地。以下整理4種生活中最常被忽略的「液體碳水」地雷，減重族群務必要多加留意。姊妹淘 ・ 19 小時前
花生是糖尿病加速器？營養專家給正解 一錯誤吃法小心血糖失控
到底花生是好東西？還是如一則短影音說它是「糖尿病的加速器」？讓人一時不敢碰花生。專家表示，花生無罪，錯在把它油炸、裹糖來吃。吃得巧，它就是寶！ 針對花生被網路謠言黑了的訊息，營養師趙函穎表示，從健康2.0 ・ 1 天前
咖啡＋茶「2：3 黃金比例」曝光！ 研究揭驚人保健效果：降低45%死亡風險
早上一杯咖啡提神、下午一杯茶放鬆，這樣的習慣可能比想像中更健康。最新研究指出，只要掌握咖啡與茶的「黃金比例」與飲用方式，不僅能補充水分，還與更低的死亡風險相關。姊妹淘 ・ 6 小時前
吃飯皇帝大！腸胃權威吳明賢拒絕「邊吃便當邊開會」：靠三好一心養生，曝最推薦早餐水果
臺灣成年人當中，約有15%會得到潰瘍。早年醫界普遍認為胃潰瘍與壓力、飲食或體質有關，直至1980年代發現幽門螺旋桿菌會引起慢性胃炎，透過篩檢與治療，大幅降低國人胃潰瘍與胃癌發生率。國際胃腸科權威吳明賢指出，許多人仰賴胃藥舒緩胃痛、胃脹氣等毛病，其實該檢討的是飲食習慣：「你有沒有好好吃飯？」身為腸胃科醫師，他給大家最好的建議就是「寧可把食物當藥物吃，也不要把藥物當作食物吃」。幸福熟齡 ・ 50 分鐘前
瘦瘦筆爆紅／台灣胖子有多少？ 真實數據嚇死人
台灣正面臨前所未有的代謝危機。國健署統計顯示，全台20歲以上成人有高達50.3%、約988萬人過重或肥胖；更有超過8成糖尿病患者同時面臨體重問題，形成日益嚴重的「糖胖症」。健保署資料顯示，糖尿病每年醫療支出超過250億元，若加上減重用藥需求，在腸泌素類藥物崛起下，有關減重健康規模經濟將突破千億元。鏡報 ・ 9 小時前
每天多吃這一樣，失智風險竟降7成！60歲前記住這幾件事延緩失智
隨著台灣邁入高齡化社會，失智症已成為一個不容忽視的議題。根據衛生福利部公布的流行病學調查，65歲以上長者的失智症盛行率高達7.99％，且有年輕化的趨勢，是需要重視的問題。 失智症意識提升 及早介健康2.0 ・ 8 小時前
陳耀昌攝護腺癌逝！醫曝「2族群」高風險 出現3症狀要小心
台灣血腫權威醫師、台大醫學院名譽教授陳耀昌有「台灣骨髓移植教父」的美稱，今（17）日傳出因攝護腺癌復發病逝於台大醫院，享壽76歲。對此，國健署表示，有罹患「性病」或是「攝護腺炎」的男性，通常有較高機會罹患攝護腺癌，若經常出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，一定要盡早就醫檢查。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
血液腫瘤醫學權威陳耀昌病逝享壽76歲 醫界與文化界深感惋惜
被譽為「台灣骨髓移植教父」、血液腫瘤醫學權威的陳耀昌醫師，今（17）日傳出病逝於台大醫院，享壽76歲。消息一出，不少醫師及衛福部長石崇良紛紛悼念，直呼令人萬分不捨。「骨髓移植教父」陳耀昌病逝 醫界不捨台視新聞網 ・ 1 小時前
頭痛要小心了！4部位「出現症狀不能拖」：恐是腦中風、癌症前兆
身體出現疼痛時，很多人習慣忍一忍就過了，但要小心這些「看似小毛病」的痛，其實可能是癌症、腦中風等嚴重疾病的警訊！越南健康媒體《SOHA》就指出，如果你常在以下4個位置出現持續的疼痛，務必要提高警覺。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
天然抗癌大軍！綠花椰菜「菜梗與葉」抗氧化力是花球10倍
在營養醫學的世界裡，「十字花科蔬菜」幾乎可以說是天然界的抗癌大軍，而在這類抗癌選手當中，綠花椰菜無疑是抗癌力最強的代表之一，因為它含有一種研究最多、效果最明確的蘿蔔硫素。中天新聞網 ・ 4 小時前
控糖不用戒碳水？營養師曝第1口是關鍵：「肉→菜→澱粉」3招穩血糖，南瓜、橘子都能吃
控制血糖不只是糖友的專利，其實對減重和白天想有好的精神狀態也會有幫助。穩定血糖的飲食要怎麼吃？除了食物總量控制外，要先了解對控糖有益的食材種類和用餐順序，來看婉萍營養師分享控糖飲食建議有3招！幸福熟齡 ・ 6 小時前
腳麻刺痛竟非椎間盤突出！OL長期「暴食」B群 醫：維生素變慢性神經毒
現代人追求健康，大量攝取保健食品已成為日常，然而，錯誤的劑量與迷思，可能將原本「神經營養」的好幫手，轉化成毒害身體的「健康殺手」。中醫師徐國峰近期分享了一個令人震驚的臨床案例：一名長期腳麻、刺痛的A小姐，遍尋骨科、復健科未果，最終發現元凶竟是她每天補充的高劑量維生素B群，導致罕見的功能性神經病變。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
被誤會最深的「3大食材」冤案！營養師揭真相 肉雞沒打針啦
許多民眾在挑選食材時，常因網路流傳的片面資訊而對健康食物產生誤解。從橄欖油、肉雞到豆製品，這些日常常見的食材，其實都背負了「不必要的罪名」。營養師徐慈家指出，只要掌握正確烹調方式與攝取原則，不但能安心享用，還能發揮保健功效。 橄欖油不只能涼拌 高溫烹調同樣安全 市面上許多人認為橄欖油只能用於涼拌，否則加熱後容易變質產生有害物質。徐慈家營養師表示，其實這是長期被誤傳的觀念。橄欖油的發煙點可達攝氏190至200度，而日常家庭烹飪如炒菜、煎、炸等溫度多介於120至180度之間，仍在安全範圍內。橄欖油主要成分為單元不飽和脂肪酸（Omega-9），同時含有天然抗氧化多酚與維生素E，可幫助減少氧化壓力、維持血管彈性。相較於動物性油脂，橄欖油能有效降低低密度膽固醇（LDL），有助於心血管保健。徐慈家營養師建議，日常烹飪可依料理需求選擇不同等級的橄欖油，初榨橄欖油適合涼拌或低溫煎炒，精製橄欖油則可安心用於高溫烹調。 肉雞無生長激素問題 炸雞風險在高溫油脂 網路上流傳「肉雞為了長得快被注射生長激素」的說法，長期引起消費者疑慮。徐慈家營養師解釋，實際上，這項指控並不符合現代養殖實況。生長激素藥劑價格高昂、常春月刊 ・ 1 天前