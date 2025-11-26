「8關節手臂超靈敏！陸機器人旺達爆紅 學會刷馬桶

蘇州機器人「旺達」，透過第一視角影片介紹自己如何完成清潔工作。（圖／CCTV-13）

大陸服務型機器人正快速進化，江蘇蘇州的「旺達」機器人因其第一視角影片而爆紅網路，展現了令人驚豔的家務能力。這款擁有8個獨立驅動關節手臂的「機器人小管家」，不僅能執行撿垃圾、擦玻璃等基本任務，甚至能勝任刷馬桶等複雜清潔工作。在蘇州專門打造的1500坪訓練場地中，可同時容納200台機器人接受培訓，顯示大陸在服務型機器人領域的積極投入與快速發展。

蘇州機器人「旺達」，透過第一視角影片介紹自己如何完成清潔工作。（圖／CCTV-13）

來自江蘇蘇州的機器人「旺達」，近期透過第一視角影片介紹自己的訓練場地，引起廣泛關注。這款自稱「機器人小管家」的服務型機器人，能夠接受各種居家清潔打掃的服務需求。「旺達」最大的特點是擁有8個獨立驅動關節的手臂，比一般機器人動作更加靈活，能輕鬆撿起桌上的衛生紙和寶特瓶並丟到垃圾桶，還能勝任擦玻璃和刷馬桶等複雜清潔工作。

廣告 廣告

新一代「旺達」機器人的靈敏度更是大幅提升，從拼積木到玩溜溜球等精細動作都能輕鬆完成。優理奇機器人公司工程師唐浩表示，他每天都會針對各種不同的極端情況進行採集訓練。以洗衣服的場景為例，無論是衣服的顏色、品質、衣籃的位置，還是洗衣機的放置位置，都可以讓機器人自適應完成任務。

為了加速機器人的訓練與發展，蘇州專門打造了1500坪的訓練場地，能同時容納超過200台機器人進行培訓。蘇州機器人綜合創新中心負責人陸一介紹，他們將所有國有資產的商業載體，特別是酒店和民宿，全部開放給企業選擇使用。此外，蘇州還設立了機器人聯盟，集結了99家成員，涵蓋零件供應商和研發製造等相關企業，希望能加快腳步，將機器人從實驗室真正帶進人類的日常生活中。

更多 TVBS 報導

本土女星「兒子驟逝」得年15歲！ 她哭斷腸送急診

台灣極樂團「多男尋歡」爆HIV！ 一群人衝醫院

才轟賓賓哥「白目」沒道德！AJ哥也翻車 遭挖昔校園「對未成年飆6字國罵」

三大分屍魔／射箭教練性侵勒斃女學員 分屍「割乳做標本」躲死刑

